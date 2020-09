V Ústrednej vojenskej nemocnici zomreli dvaja pacienti s COVID-19

Ružomberok 1. septembra (TASR) - V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku zomreli v utorok dvaja pacienti s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.



"Krátko po polnoci zomrel 62-ročný muž z Lúčok, ktorý sa 18. augusta vrátil z dovolenky v zahraničí. O 7.00 h zomrela 80-ročná pacientka z Tvrdošína, ktorá trpela aj iným závažným ochorením," spresnila Dišková.



Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR uviedlo, že aktuálne touto informáciou nedisponuje. Stav potvrdených úmrtí v súvislosti s COVID-19 na Slovensku je podľa rezortu aktuálne nezmenený, a to na čísle 33. "Ministerstvo oznamuje pribudnutie úmrtia v súvislosti s COVID-19 až v nadväznosti na to, ako to potvrdí pitva zosnulého," spresnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.