V utorok by mali na ŠTS vypovedať prví svedkovia v kauze TV zmeniek

V kauze falšovania zmeniek a marenia spravodlivosti sú obžalovaní Pavol R. a Marian K.

Pezinok 23. júla (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku by mali v utorok vypovedať prví svedkovia v kauze televíznych zmeniek. Malo by ísť o bývalých riaditeľov TV Markíza. V kauze falšovania zmeniek a marenia spravodlivosti sú obžalovaní Pavol R. a Marian K.



Na utorkové pojednávanie ŠTS predvolal riaditeľov TV Markíza Matthiasa Setteleho, Václava Miku a Zuzanu Ťapákovú. Prvý menovaný sa z účasti na pojednávaní ospravedlnil, zatiaľ čo Ťapáková si údajne neprevzala predvolanie, čo ešte nemusí znamenať, že sa nezúčastní. Výpoveď Miku by sa mala uskutočniť v poobedňajších hodinách.



Druhý deň procesu by mal súd riešiť aj neúčasť Mariana K., ktorého obhajoba tvrdí, že sa zúčastniť chce, avšak naďalej trvá na tom, že sú jeho konzultácie s advokátmi monitorované v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Leopoldov. Z toho dôvodu navrhuje obhajoba presunúť pojednávanie do ÚVV Bratislava, kde by mohli svojho klienta pripraviť na pojednávanie.



Prvý deň procesu bol venovaný najmä výpovedi Pavla R., ktorý naďalej trvá na svojej nevine a zvaľuje vinu na svoju niekdajšiu spoločníčku Sylviu Volzovú. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta v pondelok (22. 7.) ukázal súdu nový dôkaz v podobe údajnej piatej zmenky. Tá by mohla inkriminovať Pavla R. aj vzhľadom na to, že tvrdí, že si pamätá podpisovanie štyroch zmeniek.



Pavol R. je takisto obžalovaný aj vo veci objednávky vraždy Volzovej, ktorú mal zadať bosovi banskobystrického podsvetia Mikulášovi Černákovi. Obžalovaný Marian K. je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka.