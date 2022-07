V utorok má byť disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Andreou H.

Bratislava 31. júla (TASR) - Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR by sa malo v utorok (2. 8.) uskutočniť disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Krajského súdu Bratislava Andreou H. Hrozí jej zbavenie funkcie sudkyne. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní NSS SR.



Disciplinárny senát na konci júna odročil pojednávanie na začiatok augusta z dôvodu potreby vykonať ďalšie dokazovanie. Na júnovom disciplinárnom pojednávaní vypočuli štyroch svedkov.



Sudkyňa Andrea H. má od roku 2020 pozastavený výkon funkcie. Zadržali a obvinili ju počas akcie Búrka, ktorá sa týkala sudcov spojených s Marianom K.



Disciplinárny návrh na ňu ešte v roku 2020 podala vtedajšia predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Andrea H. mala podľa disciplinárneho návrhu spáchať závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu.