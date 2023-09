V utorok má pokračovať proces v kauze prípravy vraždy S.Klaus-Volzovej

Bratislava 10. septembra (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej by malo pokračovať v utorok (12. 9.). Ďalší termín súdneho procesu je naplánovaný aj na štvrtok 14. septembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I.



Obžalobe čelia bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan. Pavol R. si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov.



Proces sa za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave začal v máji 2019. Černák a Kaštan sa k spáchaniu činu na prvom pojednávaní priznali, Kýbel a Pavol R. naďalej vinu popreli. Černák sa poškodenej Klaus-Volzovej ospravedlnil.