Poslanci by mali na výbore riešiť policajné razie v Bratislave

Bratislava 20. októbra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal členov Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť informovať o vyhodnotení policajných razií v zábavných podnikoch v Bratislave počas leta. Výbor má k tejto téme zasadnúť v utorok (22. 10.). Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu.



Okrem ministra je na výbor pozvaný aj policajný prezident Ľubomír Solák a šéf Finančnej správy SR Jozef Kiss. Šutaj Eštok má poslancov informovať o zákonnosti, primeranosti, taktike a miere dosiahnutia cieľov pri tzv. bezpečnostných akciách polície v zábavných podnikoch, kluboch, reštauračných a obdobných zariadeniach v hlavnom meste v období od 1. júla do konca septembra.



Začiatkom októbra diskutovali Solák a Kiss s predstaviteľmi Bratislavy o možnostiach zefektívnenia postupov tak, aby sa ľudí, ktorí protiprávnu činnosť nepáchajú, týkali čo najmenej. Hlavné mesto zastáva názor, že akýkoľvek policajný zásah by mal byť primeraný.



Šutaj Eštok považuje razie, pri ktorých sa našlo množstvo drog, za adekvátne. Policajti počas leta informovali o zásahu v jednom z bratislavských podnikov. Koncom septembra v ďalšom klube zaistila polícia u viacerých osôb plastové vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky.