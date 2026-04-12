< sekcia Slovensko
V utorok sa začne riadna schôdza NRSR, na programe je vyše 230 bodov
V úvodných dňoch schôdze by mali poslanci prebrať návrhy z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (14. 4.) vrátia do lavíc. Popoludní odštartujú 49. parlamentnú schôdzu. Na jej programe majú viac ako 230 bodov. V utorok o 17.00 h ich čaká hlasovanie o návrhoch, ktoré prebrali ešte na predchádzajúcej schôdzi. Je ich viac ako 50, sú prevažne z dielne opozície. Poslanci majú na schôdzi riešiť i viaceré koaličné návrhy týkajúce sa úpravy pri voľbách. Na programe sú aj zákony, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR.
V úvodných dňoch schôdze by mali poslanci prebrať návrhy z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie. Súvisia s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a eurofondov. Body už boli v programe predošlej schôdze, no poslanci sa k nim nedostali. Parlament by mal definitívne rozhodnúť i o vládnej novele zákona o Environmentálnom fonde a vládnom zákone o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu.
V NR SR sú aj viaceré návrhy z dielne rezortu vnútra. Zákonodarcovia by mali diskutovať o návrhu na zvýšenie pokút za spáchanie priestupkov či o novele, ktorá by cudzincom priniesla možnosť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Ministerstvo spravodlivosti má na rokovaní úpravu Civilného sporového poriadku, ktorá napríklad mení, že súd bude mať možnosť, nie povinnosť, vydať rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný.
Na programe je tiež vládna novela zákona o energetike, ktorou sa majú sprísniť pravidlá pre domácnosti. Rezort cestovného ruchu a športu zase prišiel s návrhom, ktorým chce zaviesť register krátkodobých prenájmov. Do neho budú musieť byť od marca budúceho roka zapísaní všetci krátkodobí prenajímatelia. Neprerokované zostávajú i dve vetované legislatívy - zákon o tzv. covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách.
Na schôdzi sa budú preberať tiež viaceré koaličné poslanecké návrhy. Smer-SD prišiel s novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa tak mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Poslanci Smeru-SD majú v druhom čítaní tiež návrh, ktorým chcú zaviesť presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku.
Skupina poslancov za Hlas-SD chce zase v NR SR presadiť zníženie odmeny spojenej s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej ceny Alexandra Dubčeka. Spolu s nezaradeným poslancom Romanom Malatincom tiež na rokovanie predložila návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Takúto úpravu má v parlamente aj koaličná SNS, tá však chce volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj NR SR. Národniari prišli aj s novelou Trestného zákona, ktorou chcú upraviť trestné sadzby pri extrémistických trestných činoch.
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS napríklad prišlo s návrhom, ktorým chce riešiť menštruačnú chudobu. SaS navrhla, aby stáli splnomocnenci vládneho kabinetu museli do parlamentu každoročne predkladať správu o svojej činnosti za vlaňajšok. KDH predložilo úpravu zákona o hazardných hrách, chce ňou posilniť ochranu spotrebiteľov. Hnutie Slovensko by zase chcelo zakázať konzumáciu alkoholu a fajčenia v priestoroch herní a kasín.
Poslancov čakajú tiež viaceré návrhy uznesení, výročné správy či voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
V úvodných dňoch schôdze by mali poslanci prebrať návrhy z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie. Súvisia s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a eurofondov. Body už boli v programe predošlej schôdze, no poslanci sa k nim nedostali. Parlament by mal definitívne rozhodnúť i o vládnej novele zákona o Environmentálnom fonde a vládnom zákone o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu.
V NR SR sú aj viaceré návrhy z dielne rezortu vnútra. Zákonodarcovia by mali diskutovať o návrhu na zvýšenie pokút za spáchanie priestupkov či o novele, ktorá by cudzincom priniesla možnosť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Ministerstvo spravodlivosti má na rokovaní úpravu Civilného sporového poriadku, ktorá napríklad mení, že súd bude mať možnosť, nie povinnosť, vydať rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný.
Na programe je tiež vládna novela zákona o energetike, ktorou sa majú sprísniť pravidlá pre domácnosti. Rezort cestovného ruchu a športu zase prišiel s návrhom, ktorým chce zaviesť register krátkodobých prenájmov. Do neho budú musieť byť od marca budúceho roka zapísaní všetci krátkodobí prenajímatelia. Neprerokované zostávajú i dve vetované legislatívy - zákon o tzv. covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách.
Na schôdzi sa budú preberať tiež viaceré koaličné poslanecké návrhy. Smer-SD prišiel s novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa tak mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Poslanci Smeru-SD majú v druhom čítaní tiež návrh, ktorým chcú zaviesť presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku.
Skupina poslancov za Hlas-SD chce zase v NR SR presadiť zníženie odmeny spojenej s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej ceny Alexandra Dubčeka. Spolu s nezaradeným poslancom Romanom Malatincom tiež na rokovanie predložila návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Takúto úpravu má v parlamente aj koaličná SNS, tá však chce volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj NR SR. Národniari prišli aj s novelou Trestného zákona, ktorou chcú upraviť trestné sadzby pri extrémistických trestných činoch.
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS napríklad prišlo s návrhom, ktorým chce riešiť menštruačnú chudobu. SaS navrhla, aby stáli splnomocnenci vládneho kabinetu museli do parlamentu každoročne predkladať správu o svojej činnosti za vlaňajšok. KDH predložilo úpravu zákona o hazardných hrách, chce ňou posilniť ochranu spotrebiteľov. Hnutie Slovensko by zase chcelo zakázať konzumáciu alkoholu a fajčenia v priestoroch herní a kasín.
Poslancov čakajú tiež viaceré návrhy uznesení, výročné správy či voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.