V úvode dňa sa poslanci venovali výzve 3 najvyšším ústavným činiteľom

Bratislava 19. marca (TASR) - Poslanci parlamentu pokračujú v piatok v rokovaní. V úvode štvrtého dňa 25. schôdze sa venujú uzneseniu, ktoré predložil opozičný Smer-SD. Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) vysvetlil, že ním žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽANO), prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby okamžite predstúpili pred verejnosť a informovali o stave, v ktorom sa Slovensko nachádza. Poukázal na závažnosť situácie aj v súvislosti so Slovenskou informačnou službou (SIS), koronakrízou aj koaličnou krízou. Poznamenal, že občania by mali poznať pripravované opatrenia vlády, ktoré by mali platiť po 21. marci.



Parlament podľa neho musí v mene občanov žiadať garancie, že obyvatelia sú dostatočne chránení pred dôsledkami pandémie aj vzhľadom na súčasnú situáciu. Rovnako má podľa neho tlačiť na vládu, aby konala a informovala občanov o ďalších krokoch. Podčiarkol, že nielen vláda, ale aj parlament je v neustálom chaose. Argumentuje častou neprítomnosťou predkladateľov návrhov v pléne NR SR, kvôli čomu museli počas týždňa viackrát preložiť niektoré body programu a prerušiť schôdzu.



Plénum by sa malo v piatok zaoberať vládnym návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Návrh, ktorý zaradili do programu aktuálnej schôdze, počíta s vytvorením schémy pomoci pre oblasť cestnej dopravy. Vláda navrhuje, aby parlament prerokoval právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní.



V piatok majú rokovať o uznesení vychádzajúcom z petície Za klímu, za budúcnosť. NR SR má o petícii rokovať symbolicky v deň celosvetového klimatického štrajku.