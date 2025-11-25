< sekcia Slovensko
V úvode schôdze Národnej rady SR zložil poslanecký sľub V. Macášek
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - V úvode 43. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil poslanecký sľub nový poslanec Vladimír Macášek. Do parlamentu prichádza po tom, ako sa Jana Vaľová (Smer-SD) vzdala poslaneckého mandátu.
Sľub je v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.
Do poslaneckých lavíc sa vrátil aj Peter Kmec. Predchádzal tomu jeho odchod z postu podpredsedu vlády za Hlas-SD pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Z parlamentu odchádza Peter Slyško, ktorý bol náhradníkom na neuplatňovaný mandát Kmeca.
