V úvodnej fáze projektu Umelci v uliciach zažili obyvatelia secret art

Bratislava 18. mája (TASR) - Odpoveďou na nedostatok živého umenia v súčasnej na kontakt komplikovanej dobe má byť projekt Umelci v uliciach. "Poteší ľudí v oknách či balkónoch a pomôže umelcom," uviedol pre TASR Pavol Kelley, zakladateľ projektu a iniciatívy na podporu živého umenia. Ide o nezávislú iniciatívu ľudí z oblasti z kultúry, ktorá vzniká v čase koronakrízy. Podporuje umelcov, ktorí majú chuť naživo zabávať a tešiť svojich divákov z bezpečnej vzdialenosti.



Iniciatíva poskytuje prácu tvorcom, výtvarníkom, scénografom, remeselníkom z divadelných dielní, hercom, režisérom, dramaturgom, hudobníkom, produkčným, grafikom, technikom. "Celému producentsko-umeleckému reťazcu, ktorý je momentálne v umeleckej kóme," podčiarkol Kelley.



Prvé podujatia Umelcov v uliciach sa konali v piatich mestských častiach Bratislavy v rámci Dňa Európy (9. 5.). Projekt je naplánovaný na máj až jún na území hlavného mesta a miest Bratislavského kraja. Organizátori nevylučujú, že sa rozšíri aj do iných kútov Slovenska a bude pokračovať aj v letných mesiacoch. "Najbližšie hráme naživo 6. júna," avizujú.



V úvodnej fáze zažili "secret art" - akési tajné zjavenie pouličného kabaretu - obyvatelia mestských častí Staré Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova ves a Rača. Podľa Kelleyho projekt pokračuje s úplne novým predstavením a ide do ďalších lokalít: "Rozširuje sa, hlásia sa nám samotní umelci, že by radi vystupovali a ozývajú sa aj mestá a obce, aby sme prišli potešiť aj ich."



Projekt ponúka zmes rôznych žánrov - živú inštaláciu, big puppet - veľkú bábku, ohňovú šou, pouličné divadlo, chodúľové divadlo, akrobaciu, živú hudbu, čítanie úryvkov z kníh alebo rozprávok pre deti prostredníctvom známych hercov. Autori ho chcú postupne modifikovať a upravovať. "Počíta aj s výrobou originálnych nadrozmerných pútavých bábok. Program sa bude rozširovať o ďalšie disciplíny a prispôsobovať dennej a večernej verzii," uzavrel Kelley.