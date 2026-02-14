Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V užšom výbere ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska je 32 pedagógov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Global Teacher Prize je medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska pozná mená pedagógov, ktorí sa tento rok prebojovali do užšieho výberu. Odborná porota vybrala výnimočne až 32 najlepších pedagógov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Dominujú prihlášky učiteľov z Prešovského a Košického kraja. Takmer tretinu finalistov tvoria muži. TASR o tom za organizátorov informovala Michaela Kotradyová.

„Sú medzi nimi učitelia klasických predmetov ako matematika, jazyky, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia, ale aj špecializovaných odborných predmetov ako veterinárne, mediálne, elektrotechnické a špeciálna pedagogika,“ priblížila Kotradyová. Podotkla, že finalistov spája dôraz na kvalitné vzdelávanie, rešpektujúci prístup k deťom a snaha vytvárať bezpečné a podnetné prostredie - nielen v triedach, ale aj v širšej komunite.

Ako uviedla, porota vyberala z rekordného počtu 191 prihlášok. „Viaceré prihlášky dostali od porotcov rovnaké bodové ohodnotenie, čo ukázalo vyrovnanosť a silu kandidátov, vďaka čomu je v užšom výbere o dvoch pedagógov viac,“ doplnila Kotradyová s tým, že finalistov možno nájsť na webe Učiteľskej osobnosti. V ďalších fázach ocenenia porota vyberie finálovú desiatku, z ktorej vzíde laureát hlavnej ceny.

Global Teacher Prize je medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska.
