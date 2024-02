V zahraničí populárne, u nás takmer neznáme

Bratislava 21. februára (OTS) - Patrí k najužitočnejším typom poistenia, je veľmi populárne v západnej Európe, no u nás naň často zabúdame. Poistenie občianskej zodpovednosti vám pritom môže pomôcť uchrániť rodinné financie v mnohých situáciách. Toto poistenie si teraz navyše môžete uzavrieť aj jednoducho online. Akoprišla s touto možnosťou poisťovňa Generali, ktorá ponúka krytie až do sumy 500 tisíc eur . Pozrite sa, v akých situáciách sa môžete spoľahnúť na poistenie zodpovednosti.Ak sa chystáte túto zimu na lyžovačku na Slovensku alebo v zahraničí, poistenie zodpovednosti vám môže ušetriť množstvo starostí. Zrážky na svahu sú pomerne časté. Zhoršená viditeľnosť alebo, naopak, ostré zimné slnko môžu spôsobiť situácie, že si lyžiara alebo snoubordistu všimnete, až keď je už neskoro. Ak k tomu pridáme plné svahy, lyžiarov a snoubordistov rôznych znalostí a rýchlostí, riziko vzniku nešťastia je pomerne vysoké.hovoríObzvlášť v zahraničí sa náhrada škody môže vyšplhať aj na desiatky tisíc eur. Navyše, ak sa chystáte na lyžovačku do Talianska, maťje dokoncakaždého lyžiara či snoubordistu, inak vám hrozia sankcie a odobratie skipasu.Staviate dom alebo plánujete rekonštrukciu vášho bývania? Nemali by ste nič nechávať na náhodu, ľahko sa totiž môže stať, že pri stavbe domu alebo rekonštrukcii bytu nechcene spôsobíte škodu na susedovej nehnuteľnosti.spomínaTieto škody sa pohybujú často až v desať tisícoch eur, preto je dôležité mať poistenie zodpovednosti s vysokým poistným krytím. V Generali si môžete uzavrieť poistenie zodpovednosti s krytím až do výšky pol milióna eur na jednu poistnú udalosť.Dopravnú nehodu môžeme spôsobiť nielen naším motorovým vozidlom, ale tiež ako cyklista či kolobežkár. Priemerná výška škody sa pri zrážke s vozidlom pohybuje na úrovni okolo 2 500 eur, výnimočné však nie sú anispomínaKým pri spôsobení škody motorovým vozidlom sme chránení poistením PZP, ak zapríčiníme dopravnú nehodu pri vykonávaní rekreačného športu či prechádzke, náhradu škody sme bez poistenia zodpovednosti povinní zaplatiť z vlastného vrecka. Za škody zodpovedáme aj vtedy, ak dopravnú nehodu zapríčiní naše dieťa na elektrokolobežke alebo pes utrhnutý z vodítka. Výhodou poistenia zodpovednosti je, že kryje nielen toho, kto poistenie uzatvára, alePoistenie zodpovednosti od poisťovne Generali vám pomôže v najrôznejších situáciách, keď spôsobíte škodu vy alebo členovia vašej domácnosti – či už deti nechtiac rozbijú susedovi okno pri kopaní lopty, váš pes rozhryzie návšteve topánky, s kabelkou zhodíte tovar v obchode alebo vaše dieťa narazí s kolobežkou do stánku so suvenírmi. Poistenie zodpovednosti vám preplatía to ročne celkovo až do milióna eur, pričom limit na jednu škodu je 500 000 eur. Poistenie zodpovednosti vás chráni nielen, ale aj v zahraničí, konkrétne. Uzavrieť si ho viete jednoducho na pár klikov aj online, teraz navyšeNenechávajte nič na náhodu a uzavrite si poistenie zodpovednosti od poisťovne Generali so zľavou na https://generali.sk/poistna-kalkulacka/obcianska-zodpovednost/#/