V závere výcviku na F-16 sú štyria piloti, celkovo je ich v USA 16

Na snímke príslušníci Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ktorí prechádzajú v USA poslednou fázou výcviku na stíhacie lietadlá F-16. V Greenville 27. októbra 2021 Foto: TASR - Katarína Bačová

Bratislava 29. októbra (TASR) – Štyria zo 16 slovenských pilotov sa už dostali do záverečnej fázy výcviku na stíhacie lietadlá F-16. Príprava prebieha v USA, celkovo má byť vycvičených 22 pilotov. Ako vysvetlil styčný dôstojník pre projekt F-16 Tomáš Novotný, ktorý školených príslušníkov Ozbrojených síl SR koordinuje z Arizony, príprave na F-16 predchádza špecializovaný kurz leteckej angličtiny, polročný výcvik na základnom vrtuľovom lietadle T-6 a šesť mesiacov prípravy na prúdovom lietadle T-38.priblížil Novotný. Ako dodal, jedného zo slovenských pilotov v poslednom kroku vyradili.opísal svoj prvý let na F-16 Marek Bobček.dodal. Ako vysvetlil, F-16 je špecifická v tom, že je ovládaná počítačom.priblížil. Poukázal tiež na špecifické konštrukčné charakteristiky.V Arizone trénuje na F-16 aj Eduard Marhefka.priblížil. Ocenil skúsenosti a prístup amerických inštruktorov. Výcvik trvá niekoľko rokov, piloti sú preto v Spojených štátoch aj so svojimi rodinami. Ako poznamenal Marhefka, hoci s nimi netrávia toľko času, ako by chceli, bez nich si pobyt v USA nevie predstaviť.Bobček i Marhefka patria k šestici pilotov, ktorí zostanú na výcviku dlhšie, keďže na Slovensku majú pôsobiť ako vedúci dvojíc.Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby v hodnote 1,6 miliardy dolárov uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Prvých sedem lietadiel by malo prísť do roka 2023.