< sekcia Slovensko
V zbierke Oksana 50 na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo vyše 355.00 eur
Zbierka prebieha až do konca februára 2026.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - V rámci verejnej zbierky Operácia Oksana 50 na pomoc Ukrajine sa za prvý mesiac podarilo vyzbierať vyše 355.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa zbierky Katarína Cíbiková s tým, že zbierka prebieha až do konca februára 2026.
Za zbierkou stojí Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu (Darček pre Putina). Jej cieľom je zabezpečiť 50 evakuačných vozidiel, ktoré budú zachraňovať životy priamo na frontových líniách. „Vďaka šľachetnému darcovi, ktorý pridal k plánovaným vozidlám ešte jedno navyše, hrdinským ľuďom z Ukrajiny ich tak odovzdáme 51,“ dodala Cíbiková.
Prispieť možno na stránkach www.oksana50.sk a www.oksana50.cz.
Za zbierkou stojí Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu (Darček pre Putina). Jej cieľom je zabezpečiť 50 evakuačných vozidiel, ktoré budú zachraňovať životy priamo na frontových líniách. „Vďaka šľachetnému darcovi, ktorý pridal k plánovaným vozidlám ešte jedno navyše, hrdinským ľuďom z Ukrajiny ich tak odovzdáme 51,“ dodala Cíbiková.
Prispieť možno na stránkach www.oksana50.sk a www.oksana50.cz.