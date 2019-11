V žilinskej nemocnici vykonali unikátnu operáciu chrbtice

Žilina 2. novembra (TASR) – Unikátnu operáciu skoliózy novým systémom detský Polaris 4,75 vykonali tento týždeň lekári z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Počas niekoľkohodinového zákroku vložili do chrbtice dieťaťa nový typ dynamického fixátora, ktorý umožní ďalší rast chrbtice, zlepší deformitu a zabráni jej ďalšiemu zhoršovaniu.



"V Žiline operujú deformity chrbtice detí aj dospelých v najväčšom rozsahu na Slovensku. Oddelenie pediatrickej ortopédie roky využíva pre malé deti so zhoršujúcimi sa deformitami chrbtice dynamické fixátory chrbtice. Systém detský Polaris 4,75, ktorý na Slovensku použili prvý raz, výrazne predstihuje vlastnosti predchádzajúcich dynamických fixátorov princípom jeho rastu a odstraňuje mnohé nedostatky doteraz používaných dynamických fixátorov," vysvetlila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Pod vedením primára oddelenia pediatrickej ortopédie žilinskej nemocnice Juraja Popluhára absolvovala prvú operáciu na Slovensku s použitím nového typu detského fixátora 12-ročná Lenka z Chorvátskeho Grobu. Jej deformita chrbtice sa zhoršovala, konzervatívna liečba zlyhávala, rodičia tak vyhľadali pomoc odborného pracoviska v Žiline. "Idiopatická skolióza ovplyvňuje vitálnu kapacitu pľúc, obehový systém a dôjsť môže aj ku kardiologickým problémom," upozornil Popluhár.



Školáčka pociťovala nielen zvýšenú záťaž pri túrach, ale obmedzenia sa objavili aj v škole, kde už nezvládala sedieť počas vyučovania v klasickej lavici ako ostatní spolužiaci. "Operácia dopadla úspešne, nasledovať bude rekonvalescencia, ktorú postupne absolvuje v domácom a kúpeľnom prostredí. Vďaka zákroku týmto dynamickým systémom vieme preniesť dieťa cez obdobie, keď by sa jeho deformita bez nášho zásahu výrazne zhoršila a konečné riešenie by bolo výrazne komplikovanejšie," zdôraznil primár.



Zhoršujúce sa skoliózy neriešené v detstve podľa Popluhára spôsobia mnoho problémov a negatívne ovplyvnia kvalitu života. Závažné deformity chrbtice by preto mali byť operačne ošetrené včas, teda v detstve.



V žilinskej nemocnici ročne zrealizujú 100 až 115 výkonov deformít chrbtice celého vekového spektra od malých detí až po dospelých. Najmladším pacientom bolo 17-mesačné dieťa s tuberkulózou chrbtice, najstaršia pacientka mala 60 rokov.