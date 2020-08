V Žilinskom kraji je zatiaľ sčítaných 16 percent domov a bytov

Žilina/Bratislava 8. júla (TASR) – Na Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v Žilinskom kraji aktívne pracuje takmer polovica z 315 zapojených samospráv. Podľa riaditeľky Pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Žiline Oľgy Chovanovej zatiaľ sčítali okolo 16 percent domov a bytov.



Doplnila, že najviac spracovaných dát má obec Šuja – z pôvodného počtu 133 bytov sčítali už okolo 84 percent. "Vďaka predvyplneným dotazníkom bolo sčítanie rýchlejšie ako v minulosti. Sme malá obec, a tak sme na sčítaní pracovali dvaja. Mohli sme získať podklady z dostupných zdrojov v úrade, viaceré informácie sme čerpali aj priamo od ľudí. Pýtali sme sa ich pri návšteve úradu, ktorú uskutočnili pri inej príležitosti," uviedol starosta obce Michal Pastorek.



Do sčítania domov a bytov je zapojených všetkých 2927 obcí SR, k 31. júlu bolo na Slovensku sčítaných 20,6 percenta bytov. "Prvá fáza - sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. februára 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu - sčítanie obyvateľov," pripomenula hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.



Bratislavský kraj má najmenej obcí, ale sčítava najviac bytových jednotiek

Napriek tomu, že v Bratislavskom kraji je spomedzi všetkých krajov najmenej obcí (89), sčítava sa tam najviac bytových jednotiek, a to okolo 450.000. Ku koncu júla bolo v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré realizuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR v spolupráci so samosprávami, sčítaných okolo 17,54 percenta domov a bytov.



Dve menšie obce Kaplna a Nový Svet majú v elektronickom systéme zaznamenaných 100 percent domov a bytov. Sčítanie finalizuje veľká obec Dunajská Lužná v okrese Senec. Tá mala k 31. júlu elektronicky zaznamenaných takmer 99 percent, čo predstavuje 4000 bytov. Podľa starostu Štefana Jurčíka bol základom na rýchle sčítanie poriadok v stavbách a dobrá práca a prehľad zamestnancov pracujúcich so súpisnými číslami.



"Pre Dunajskú Lužnú je sčítanie veľmi dôležitý projekt. Naša obec je známa komplikovanou dopravnou situáciou a práve sčítanie SODB je dobrý odrazový mostík na jej riešenie," skonštatoval Jurčík. Podotkol, že veľa obyvateľov, ktorí majú v obci nehnuteľnosť, si v obci trvalý pobyt neuvádza. "Vďaka sčítaniu už vieme, že máme približne o 3000 obyvateľov viac, ako uvádza trvalý pobyt. Oficiálne máme na trvalom pobyte okolo 7450 ľudí, na základe sčítania domov a bytov toto číslo môže presiahnuť aj 10.000 obyvateľov, ktorí denne do Dunajskej Lužnej cestujú," poznamenal starosta. Doplnil, že prebiehajúce sčítanie tak bude nosným odrazovým mostíkom na budovanie novej infraštruktúry, či už cestnej alebo na posilnenie integrovanej dopravy do obce.



Prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, teda projektu Sčítavania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021), sa začala v júni 2020. V spolupráci so samosprávami je zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc počas takmer deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. V systéme je celkovo 2927 obcí.