V Žilinskom kraji vyhral v prvom kole Pellegrini pred Korčokom

Žilina 24. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb zvíťazil v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) Peter Pellegrini s tesným náskokom pred Ivanom Korčokom. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Pellegrini získal v ŽSK 40,38 percenta hlasov, Korčok 40,10 percenta. Nasledovali Štefan Harabin (13,34 percenta), Ján Kubiš (2,17 percenta), Igor Matovič (2,03 percenta), Patrik Dubovský (0,91 percenta), Marian Kotleba (0,65 percenta), Milan Náhlik (0,14 percenta), a Krisztián Forró (0,05 percenta).



Korčok zvíťazil v ŽSK v siedmich z 11 okresov, Pellegrini v štyroch (Čadca, Turčianske Teplice, Bytča, Kysucké Nové Mesto). Korčok získal najviac hlasov v ŽSK v okrese Dolný Kubín (48,94 percenta), najmenej v okrese Čadca (26,37 percenta. Pellegrini získal najviac hlasov v okrese Čadca (54,62 percenta), najmenej v okrese Dolný Kubín (31,45 percenta).



Na prezidentských voľbách v ŽSK sa zúčastnilo 312.523 voličov, volebná účasť dosiahla 56,47 percenta. Najvyššia bola v Žilinskom okrese (59,55 percenta), najnižšia v okrese Čadca (51,37 percenta).



V prvom kole prezidentských volieb na Slovensku zvíťazil neoficiálne Ivan Korčok so ziskom 42,51 percenta hlasov. Druhý skončil Peter Pellegrini, ktorý dostal 37,02 percenta hlasov. Obaja postúpili do druhého kola volieb 6. apríla. Volebná účasť dosiahla 51,91 percenta.