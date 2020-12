V zime býva dopravných nehôd, ako sa im vyhnúť?

Trenčín 30. decembra (TASR) - Dopravná polícia každoročne v zimnom období zaznamenáva nárast počtu dopravných nehôd, ktoré zavinia vodiči motorových vozidiel. Hlavnou príčinou je predovšetkým neprispôsobenie správania sa vodičov špecifickým podmienkam, ktoré sú na cestách v zime. Policajti vodičom v tejto súvislosti pripomínajú zásady bezpečnej jazdy v zimnom období, informoval o tom v stredu TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Vodiči by nemali robiť vozidlom žiadne prudké pohyby, zrýchľovať majú pomaly a postupne. Rovnako by sa mali vyhnúť prudkému brzdeniu a vysokej rýchlosti, tiež majú neustále počítať s možnosťou nevyhnutnosti brzdenia," uviedol Kudlička.



Motoristi tiež majú podľa neho udržiavať dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred nimi, v okamihu, keď sa približujú k zákrute, spomaliť. "Akékoľvek pohyby volantom musia byť plynulé, aby pneumatiky zostali v kontakte s vozovkou a reagovali na pohyby volantu. Vodiči by mali zákruty prechádzať nízkou a plynulou rýchlosťou, neustále sledovať situáciu okolo seba, tiež mať stále na pamäti svoje limity a limity ostatných vodičov," dodal.