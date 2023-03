V4 predstaví koncept aktívnej školy, má priniesť viac pohybu do škôl

Bratislava 27. marca (TASR) - Aktívny transport do a zo školy, či pohybové aktivity počas prestávok v škole. Aj to sa podpisuje na celkovom fyzickom a mentálnom zdraví žiakov počas týždňa v škole. Práve k tomu by mal viesť koncept takzvanej Aktívnej školy. Rovnako by mal byť súčasťou pripravovanej kurikulárnej reformy. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s tým, že prínosy Aktívnej školy a národných projektov krajín V4, ale aj Portugalska či Estónska predstavia experti na odbornej medzinárodnej konferencii v stredu 29. marca v Bratislave.



"Túto konferenciu považujeme za prvý krok, ktorý predstaví úspešné projekty na zvýšenie pohybovej aktivity v Európe, ako aj spôsoby ich participácie na vzdelávacom procese," priblížil dočasne poverený minister školstva Ján Horecký. Víziou je, aby sa žiaci v škole hýbali každý deň minimálne jednu hodinu.



"Názov riešenia je skrytý už v samotnom názve Aktívna škola. Sila projektu spočíva v integrácii všetkých dostupných možností, ktoré môže škola využiť na rozpohybovanie žiakov," vysvetlil Richard Nemec, štátny tajomník rezortu školstva pre šport. Ako ďalej poznamenal, predstavuje prelomové riešenie problému súčasnej doby, ktorým je nedostatok pohybu mladých ľudí.



Tematicky konferenciu otvorí obezitologička a odborníčka na pohyb a zdravie Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Fungovanie konceptu, víziu a ciele Aktívnej školy v Maďarsku predstaví dvojica odborníkov z Maďarskej asociácie školského športu Tamás Csányi a Mónika Kayová. Českú republiku bude zastupovať Filip Juda, predseda svetového zväzu malého futbalu, ktorý objasní, prečo Česi vsadili na fyzioterapiu a smerujú svoj projekt na materské školy a prvý stupeň základných škôl. Počas podujatia vystúpia aj ďalší diskutujúci, medzi nimi i prezident Európskej rady pre výskum v oblasti telesnej výchovy a športu Claude Scheuer, ktorý predstaví riešenia zabezpečenia väčšieho množstva pohybu na školách.