V7 a SAV poukazujú na úzke limity riadiacich kompetencií rektorov

Bratislava 24. júna (TASR) – Združenie V7 a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík poukazujú na úzke limity riadiacich kompetencií rektorov ako vrcholových predstaviteľov univerzít. Rektori nesú priamu zodpovednosť za dianie na univerzitách a za ich rozvoj, no nemajú dostatočné kompetencie ani na riešenie podobných problémov, ako nastali na jednej z fakúlt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. TASR o tom informovala Martina Mášiková z rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave.



"V tejto súvislosti sme s potešením prijali informáciu, že členovia Správnej rady STU vyjadrili rektorovi Miroslavovi Fikarovi podporu v jeho úsilí o stabilizáciu situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU," uvádza sa v podpornom stanovisku Združenia V7 a predsedu SAV. Poukazujú na to, že situácia na FIIT STU sa stala celospoločenskou témou. "Odkryla viaceré nedostatky systému riadenia slovenských vysokých škôl a postupne aj otvorila diskusie o potrebe niektorých zmien. Týmto vyhlásením sa ako rektori výskumných a technických univerzít spolu s predsedom SAV pridávame k iniciatíve Správnej rady STU a týmto aj my vyjadrujeme jednoznačnú podporu rektorovi STU v jeho úsilí," uvádzajú.



V reakcii na avizované diskusie o zmenách v systéme riadenia vysokých škôl zo strany ministerstva školstva signalizujú, že tento proces budú sledovať a na príprave zmien sa plánujú aj aktívne podieľať. "Zároveň však jednoznačne odmietame akékoľvek snahy o okliešťovanie kompetencií akademických samospráv," tvrdia.



Na FIIT STU v Bratislave končí 26 zamestnancov fakulty, pričom ide o dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Dôvodom sú nezhody s dekanom FIIT Ivanom Kotuliakom, ktoré trvajú už niekoľko mesiacov. Rektor STU a predseda Akademického senátu STU Marián Peciar deklarujú, že budú spoločne hľadať spôsob, ako zabrániť rozvratu FIIT STU s cieľom stabilizácie pomerov na fakulte. Rovnako chcú zabrániť hrozbe úpadku kvality vzdelávania a ochrániť reputáciu i dobré meno STU.



Avizovanému odchodu zamestnancov predchádzali niekoľkomesačné spory na fakulte. Tie sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.