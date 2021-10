Vačok: Environmentálny fond podal trestné oznámenia na dve obce

Bratislava 9. októbra (TASR) - Environmentálny fond (EF) podal trestné oznámenia na dve obce v prípade prerozdeľovania dotácií na výstavbu čistiarní odpadových vôd, kanalizácií a vodovodov, v tzv. výzve "Veľké vody". V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ EF Ľubomír Vačok s tým, že trestné oznámenie zvažuje podať aj na ďalšie obce.



V rámci výzvy "Veľké vody" bolo celkovo podporených 26 obcí. V procese poskytovania dotácií odhalil audit ministerstva životného prostredia pochybenia. Dotácie boli podľa EF pridelené obciam, ktoré ich dostať nemali. Výsledkom sú trestné oznámenia medzi Envirofondom a niektorými obcami. Časť obcí vo výzve splnila všetky nastavené a požadované kritériá.



"Cieľom je pozrieť sa na to, ako boli dotácie poskytované, pretože neboli poskytované v súlade s platnou výzvou. Dostali sa tam obce, ktoré nesplnili kritériá v oblasti verejného obstarávania," povedal Vačok.



Na základe auditu vytvoril Envirofond kontrolný pracovný tím z odborníkov pre verejné obstarávanie. Zistili, že niektorí starostovia urobili súťaže, ktoré neboli v súlade s pravidlami štandardného narábania s verejnými financiami. "V dvoch tretinách z 26 obcí môžeme konštatovať, že nebolo postupované v súlade s podmienkami súťaže tak, ako boli dané podmienky výzvy, u ostatných obcí beží štandardný postup pri uvoľňovaní financií," poznamenal Vačok. EF tiež posunul zistenia Úradu pre verejné obstarávania. V dvoch prípadoch bol podnet fondu prijatý.



Jeden podnet na trestné oznámenie prišiel mimo prostredia Envirofondu, predpokladá sa tam korupčné správanie pri výberovom konaní na dodávateľa projektu. U ďalšej obce to malo byť falšovanie verejnej listiny, priblížil Vačok.



V rámci "Veľkých vôd" jedna obec požiadala o ukončenie zmluvy a vrátila poskytnutú dotáciu. Ďalším obciam Envirofond odporučil zvážiť ukončenie zmluvy a vrátenie dotácie. "Ak by postupovali ďalej, tak by ohrozili finančnú situáciu obce," hovorí Vačok. Zároveň upozorňuje, že obce, ktoré pôjdu vlastnou cestou, sa môžu dostať do nútenej správy.



"Bol tam systémový problém a nebol procesne zafixovaný. Priestor na rôzne uhly pohľadu bol veľký. Teraz ten priestor zužujeme a snažíme sa nastaviť pomyselnú diaľnicu, z ktorej je možné vystúpiť len tam, kde sú odbočky presne stanovené," poznamenal Vačok.