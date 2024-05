Väčšina mladých považuje IT vzdelávanie na školách ako nedostačujúce

Bratislava 4. mája (TASR) - Väčšina mladých považuje prínos IT vzdelávania na základnej škole (ZŠ) a strednej škole (SŠ) pre bežný život ako nedostačujúci. Ukázal to prieskum Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Z porovnania pritom vychádza horšie základné školstvo. Iba desatina mladých hodnotí prínos IT vzdelávania na ZŠ ako dostačujúci. Naopak, 46 percent respondentov tvrdí, že ich naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť iným spôsobom, a ďalších 43 percent naučila iba veľmi málo, čo by prakticky využili.



"V optike mladej generácie sú za hlavný dôvod zlyhávania školy v tejto oblasti považované predovšetkým zastarané učebné osnovy, ktoré nereflektujú najnovší vývoj a trendy v informatike," uviedol autor výskumu a analytik IVO Marián Velšic. Dôvodom je podľa neho aj ignorovanie potrieb praktického života a nedostatočný počet vyučovacích hodín vyčlenených na informatiku. Podotkol, že to má za následok rýchlosť, povrchnosť a formálnosť preberania látky.



Z prieskumu vyplýva, že v prípade SŠ je hodnotenie prínosu IT vzdelávania o čosi priaznivejšie v porovnaní so ZŠ. Podiel tých, ktorí kritizujú SŠ za to, že ich naučila veľmi málo, je výrazne nižší (22 percent). No aj v tomto prípade dominuje názor, že absolventov naučila iba základy a zvyšok sa museli naučiť iným spôsobom (60 percent).



Takmer polovici mladých podľa prieskumu chýba programovanie, kreatívne zručnosti alebo téma umelej inteligencie a robotiky. "Problémom sa tiež ukazuje dlhodobý nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky na ZŠ a SŠ. Oficiálna štatistika vysokých škôl uvádza, že učiteľstvo zamerané na predmet informatika (prípadne v kombinácii s iným predmetom) študuje v súčasnosti na celom Slovensku iba 227 študentov, pričom ku koncu roka 2023 ho úspešne ukončilo iba 61 absolventov", dodal Velšic.



Prieskum bol realizovaný na výberovej vzorke 517 respondentov vo veku 18 - 26 rokov na prelome februára a marca tohto roka.