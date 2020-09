Prieskum: Väčšina pacientov považuje doplatky za lieky za vysoké

Bratislava 17. septembra (TASR) – Pre takmer tri štvrtiny pacientov sú doplatky za lieky vysoké. Po čakacích dobách a nedostatočnom vybavení zariadení sú práve vysoké poplatky tretím najčastejším dôvodom nespokojnosti so zdravotnou starostlivosťou. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse pre Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, do ktorého sa koncom minulého roka zapojilo 606 chronických pacientov.



"Situácia s doplatkami za lieky sa za uplynulé mesiace mnohým pacientom ešte viac skomplikovala," upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová. Za zhoršenie situácie môže podľa nej pandémia nového koronavírusu a dôsledky, ktoré priniesla ľuďom. Prieskum podľa AOPP taktiež ukázal, že takmer každý piaty pacient sa nestretol s ponukou zmeniť svoj liek za iný s rovnakým účinkom, no s nižším doplatkom. Štvrtina pacientov takúto možnosť využila, 16 percent sa ju rozhodlo odmietnuť.



Pokiaľ je lacnejší liek rovnako účinný a pacient ho dobre toleruje, mala by byť jedným z kritérií pre výber lieku aj jeho cena. "Ušetrí tak nielen pacient, ale aj celý zdravotnícky systém. Takto ušetrené peniaze môžu byť následne použité na liečbu ďalších pacientov," myslí si Lévyová.