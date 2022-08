Väčšina samospráv stále nemá k dispozícii tablety zo sčítania

Košice 3. augusta (TASR) – Väčšina samospráv stále nemá k dispozícii sľúbené tablety, ktoré používali pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Vyplýva to z údajov poskytnutých Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, podľa neho sa na tom pracuje v rámci kapacít. Samosprávy mali mať tablety k dispozícii v marci. O dokončenie procesu ich darovania požiadali predsedu ŠÚ Alexandra Balleka v otvorenom liste starostovia niekoľkých košických mestských častí (MČ). Využiť ich chcú pri jesenných voľbách.



MČ Sever, Západ, Juh, Nad Jazerom, Sídlisko Ťahanovce a Staré Mesto pripomínajú, že tak ako sčítanie, aj kumulované voľby na konci októbra budú pre nich veľkou výzvou. Uvádzajú, že materiálne zabezpečenie vo forme použitých tabletov na vybavenie komisií v jednotlivých volebných okrskoch by pre bolo pre nich "obrovskou pomocou".



V otvorenom liste MČ Sever pripomína, že na list zo ŠÚ s návrhom darovacej zmluvy reagovala 17. februára. "Do dnešného dňa však nedisponujeme žiadnymi novými oficiálnymi informáciami o stave našej požiadavky. Zároveň musíme skonštatovať, že bez materiálnej pomoci sa organizácia volieb pre MČ značne skomplikuje," dodáva.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder, už pri oznámení darovať 6000 tabletov obciam a mestám ŠÚ upozornil, že proces darovania štátneho majetku je v zmysle opodstatnene prísnej legislatívy náročnejší, a preto aj zdĺhavejší. "Aktuálne predstavitelia Ministerstva financií (MF) SR odsúhlasujú 2925 zmlúv, ktoré umožnia prevod do majetku samospráv na celom území SR. S každou obcou, mestom či MČ Bratislavy a Košíc sa realizuje individuálna darovacia zmluva," vysvetlila.



ŠÚ podľa jej slov odovzdal všetky zmluvy MF SR v polovici júna. "Aktuálne rezort odsúhlasil 657 kusov zmlúv, na základe ktorých ŠÚ SR už odovzdal samosprávam 1178 tabletov, v procese sa nepretržite pokračuje podľa kapacitných možností rozsiahlej agendy," dodala s tým, že jednotlivé samosprávy dostanú tablety podľa veľkosti a 502 obcí s viac ako 500 obyvateľmi v najmenej rozvinutých okresoch aj ďalší tablet navyše.



MF pripomenulo, že ide o prevod majetku do rúk jednotlivých samospráv a pri takejto forme musia byť zo strany štátnych inštitúcií dodržané zákonné a administratívne podmienky. "Rezort financií v tomto prípade formálne posudzuje a odobruje postupne niekoľko tisíc individuálnych zmlúv, a to v rámci kapacitných možností úradu," dodal rezort.



To, že štát daruje obciam takmer 6000 tabletov využívaných pri asistovanom sčítaní, oznámil koncom januára predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) spoločne so šéfom parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozefom Lukáčom (Sme rodina) a predsedom ŠÚ SR Alexandrom Ballekom.