Väčšina študentov opustila Mlynskú dolinu

Bratislava 5. októbra (TASR) – Možnosť dobrovoľne odísť z internátov Univerzity Komenského v Bratislave počas uplynulého týždňa využilo niekoľko tisíc študentov. Na najväčších univerzitných internátoch Mlyny UK a na internáte Družba ostalo k pondelku 2340 ubytovaných, čo je 26 percent ubytovacej kapacity oboch internátov. Informuje o tom UK na svojom webe.



Vedenie univerzity očakáva, že do konca pondelka tento počet ešte klesne, keďže možnosť elektronicky uzavrieť dodatok k zmluve o ubytovaní platí do polnoci.



„Aktuálne na týchto dvoch bratislavských internátoch evidujeme päť aktívnych prípadov ubytovaných s ochorením COVID-19. Ostatným ubytovaným, ktorí mali pozitívne výsledky v minulých týždňoch, už skončila nariadená karanténa," uvádza sa na webe najväčšej slovenskej univerzity.



Vedenie UK vyjadrilo vďaku všetkým študentom, ktorí sa rozhodli odísť. „Vďaka ich mimoriadne zodpovednému prístupu sa podarilo eliminovať potenciálne ohnisko nákazy, ktoré by znamenalo veľkú záťaž nielen pre internáty, ale aj zdravotnícke zariadenia v Bratislave.



Internáty UK tak môžu ostať prístupné pre študentov, ktorí odísť nemohli – či už z dôvodu praxe, laboratórnych prác alebo zo zdravotných či vážnych sociálnych dôvodov," tvrdí univerzita. Na internátoch ostala aj časť zahraničných študentov, pre ktorých by návrat domov predstavoval vážnu komplikáciu.



Vedenie UK naďalej odporúča študentom, ktorí môžu internáty opustiť a majú kam ísť, aby tak urobili. V prípade zhoršenia situácie vedenie univerzity nevylučuje prijatie opatrení s cieľom chrániť život a zdravie študentov a zamestnancov.



S cieľom udržať internáty v chode čo najdlhšie, zavádza univerzita ďalšie sprísnené opatrenia – zákaz návštev medzi izbami a dôrazné sankcionovanie pri porušení pravidiel, ako je povinnosť nosiť rúška, zákaz zhromažďovania v areáli internátov či dodržiavanie nočného pokoja.



Karanténa na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa končí v pondelok. Študenti sa budú učiť iba dištančne s výnimkou končiacich ročníkov všeobecného a zubného lekárstva a študentov nelekárskych študijných programov, ktorí majú odbornú (klinickú) prax prezenčne.



UK od pondelka prešla kompletne z prezenčnej na dištančnú a online formu vzdelávania. Dôvodom sú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.