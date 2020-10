Vagus: Nie je jasné, ako a či môžu testovať človeka bez občianskeho

Bratislava 26. októbra (TASR) – V rámci celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 na Slovensku je nutné zabezpečiť systém, ktorý bude prispôsobený aj pre potreby viac ako 23.000 občanov Slovenska, ktorí nemajú domov. Upozornilo na to občianske združenie (OZ) Vagus, ktoré sa v Bratislave venuje ľuďom bez domova. Stále totiž podľa združenia nie je jasné, ako môže absolvovať plošné testovanie človek bez občianskeho preukazu či kde má človek, ktorý nemá domov, prečkať karanténu v prípade pozitívneho testu.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo podľa OZ Vagus v piatok (23. 10.) informáciu, že pobytové a ambulantné služby môžu svojich klientov a zamestnancov testovať v mieste poskytovania služby. Organizácia však nerozumie, prečo na tieto potreby boli vyčlenené orientačné rýchlotesty, ktorých priekaznosť je nízka a otázna. Taktiež nerozumie, ako na základe nich budú môcť byť vydané certifikáty, potvrdzujúce negatívny výsledok.



"Poskytovatelia sociálnych služieb nahlásia potrebné počty certifikátov a následne si ich vyzdvihnú na odberovom mieste plošného testovania obce a mesta, podľa miesta poskytovania sociálnej služby. Až následne sa k nim dostanú naši klienti. Tento čas výrazne presahuje deklarovanú dobu čakania 30 minút ako pri ostatnom testovaní," skonštatovalo združenie. Ako tvrdí, stále nemá informáciu, či bude pred testovaním potrebné sa preukazovať občianskym preukazom či iným dokladom, čo je pre ich klientov často problém.



Otázne podľa OZ Vagus ostáva aj to, čo sa stane s ľuďmi, ktorí budú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, kto sa o nich postará, kam pôjdu a kto zabezpečí ich prepravu. "Ministerstvá si prehadzujú zodpovednosť medzi sebou alebo ju smerujú na mesto. Momentálne nemáme informáciu o tom, že by existovali zariadenia, kde budú môcť ľudia bez domova prečkať karanténu," poznamenalo združenie s tým, že nie je ani jasné, ako sa bude pristupovať k ľuďom, ktorí sa na testovanie nedostanú a nebudú sa vedieť preukázať certifikátom.



Vo svojom bratislavskom dennom centre Domec realizovalo OZ Vagus prieskum záujmu o testovanie. Zapojilo sa doň približne 65 ľudí. Viac ako 95 percent respondentov by sa dalo otestovať. "Aj ľudia bez domova sa boja o svoje zdravie. O to viac, že veľa z nich má mnoho zdravotných problémov, chronických ochorení, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a mnoho z nich má už vyšší vek. Boja sa, pretože sa nemajú kde izolovať, kde prečkať karanténu," vysvetlilo združenie.



Aj organizácie Proti prúdu, Depaul Slovensko, Equita a Nadácia DEDO, ktoré sa venujú pomoci ľuďom bez domova, vyjadrili znepokojenie nad nedostatkom informácií o zabezpečení podpory pre ľudí bez domova v druhej vlne pandémie nového koronavírusu. Pripomínajú, že ľudia bez domova patria pre svoje výrazne podlomené zdravie k najviac ohrozeným skupinám ochorením COVID-19.