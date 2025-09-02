< sekcia Slovensko
Vakcinácia líšok proti besnote prebehne od 29. septembra
Celkovo 393. 096 vakcinačných návnad Lysvulpen obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Orálna vakcinácia líšok proti besnote prebehne na Slovensku od 29. septembra do 17. októbra letecky. Celkovo 393.096 vakcinačných návnad Lysvulpen obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Návnada čiernohnedej farby obsahuje zmes plastikových toboliek obalených návnadovou hmotou, má guľatý alebo hranatý tvar. V čase aplikácie sú návnady v zmrazenom stave,“ priblížila správa. Leteckú distribúciu vykonajú z letiska Poprad.
Tvrdí, že pri bežnom zaobchádzaní je návnada pre človeka neškodná. Ak sa obsah blistra dostane na ruky, je potrebné ich umyť vodou a mydlom. V prípade, že sa dostane na sliznicu úst, nosa či očí, je potrebné okamžite vyhľadať lekára. „Prosíme občanov, aby sa v prípade nálezu vakcinačnej návnady vyhli manipulácii s ňou a miesto z dôvodu minimalizácie pachovej stopy urýchlene opustili. Líšku by to mohlo odradiť od užitia vakcinačnej návnady,“ uviedla ŠVPS.
Ďalej odporúča, aby v období distribúcie vakcín a dva týždne po nej voľne nepobehovali vo vakcinačnej oblasti psy a mačky. Tie môžu návnady požierať.
Vakcinácia líšok sa nebude vykonávať na územiach regionálnych veterinárnych a potravinových správ Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.
„Návnada čiernohnedej farby obsahuje zmes plastikových toboliek obalených návnadovou hmotou, má guľatý alebo hranatý tvar. V čase aplikácie sú návnady v zmrazenom stave,“ priblížila správa. Leteckú distribúciu vykonajú z letiska Poprad.
Tvrdí, že pri bežnom zaobchádzaní je návnada pre človeka neškodná. Ak sa obsah blistra dostane na ruky, je potrebné ich umyť vodou a mydlom. V prípade, že sa dostane na sliznicu úst, nosa či očí, je potrebné okamžite vyhľadať lekára. „Prosíme občanov, aby sa v prípade nálezu vakcinačnej návnady vyhli manipulácii s ňou a miesto z dôvodu minimalizácie pachovej stopy urýchlene opustili. Líšku by to mohlo odradiť od užitia vakcinačnej návnady,“ uviedla ŠVPS.
Ďalej odporúča, aby v období distribúcie vakcín a dva týždne po nej voľne nepobehovali vo vakcinačnej oblasti psy a mačky. Tie môžu návnady požierať.
Vakcinácia líšok sa nebude vykonávať na územiach regionálnych veterinárnych a potravinových správ Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.