Nezaradený poslanec Valášek reaguje na odchod Kolíkovej zo Za ľudí

Bratislava 8. septembra (TASR) - Platforma ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej svojím odchodom zo strany Za ľudí do klubu SaS spojila svoj osud s koalíciou Igora Matoviča (OĽANO) a Borisa Kollára (Sme rodina). Tejto koalícii sa však nedarí robiť dobré veci správnym spôsobom. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek, ktorý pred časom rovnako opustil stranu Za ľudí.uviedol Valášek. Verí, že Kolíkovej platforma sa rozhodla správne, hoci on urobil inak a nesúhlasí s metódami koalície.podotkol.Dodal, že nestačí len potrestaťale urobiť to tak, aby sa nezničili štátne inštitúcie. Poukázal pritom na situáciu v bezpečnostných zložkách štátu a spory medzi ich jednotlivými inštitúciami. Upozornil, že práve tieto spory môžu znižovať ich reputáciu.podčiarkol.Šiesti poslanci NR SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Klub Za ľudí by sa mal po ich odchode rozpadnúť, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti.