Valášek: Rusko podľa vedcov neposkytlo dosť údajov na zváženie vakcíny

Bratislava 16. februára (TASR) - Na rokovaní pandemickej komisie v súvislosti s vakcínou Sputnik zazneli aj argumenty odborníkov, že Rusko neposkytlo ani zďaleka dosť údajov na zodpovedné posúdenie bezpečnosti vakcíny. Vyhlásil to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) po rokovaní pandemickej komisie o tejto téme. Reagoval tak na tvrdenia premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že "niektorí politici vedú svätú vojnu" proti názoru odborníkov, že vzhľadom na meškanie dodávok vakcín schválených EÚ je na mieste, aby vláda začala s Ruskom rokovať o dodávke Sputnika.



"Počul som od odborníkov, ktorí schvaľujú všetky liečivá na Slovensku, že Rusko neposkytlo ani zďaleka dosť údajov na to, aby Slovensko mohlo zodpovedne posúdiť, či je vakcína Sputnik bezpečná. Počul som, ako iní 'odborníci', ktorých citujete, otvorene zavádzali, že Sputnik je v pohode, lebo ho používajú iné krajiny EÚ. Nie. Používa ho presne jedna, Maďarsko. A naši vlastní diplomati hlásia, že autorizáciu Sputnik dostal len pod silným politickým tlakom od vlády. Prešiel by objektívnym testom?" reagoval Valášek.



Poznamenal, že počul i opakované zavádzania v otázke, či už výrobca vakcíny Sputnik požiadal o autorizáciu Európsku liekovú agentúru (EMA). Valášek tvrdí, že nepožiadal, a odvoláva sa na vyjadrenie agentúry. Pýta sa, prečo tak neurobil, keď je to skvelá vakcína. Súhlasí však, že s vakcínami by sa nemali hrať geopolitické hry. "Ak bude mať Sputnik autorizáciu od EMA, určite ňou očkujme," zdôraznil s tým, že iba očkovanie nás vyvedie z koronakrízy. Podotkol však, že zodpovedný politik si dá záležať na poctivom overení nového lieku, pretože ide o zdravie všetkých a o dôveru ľudí v proces očkovania. "To nie je svätá vojna. To je zdravý rozum a súdnosť," podotkol.



Premiér Matovič v utorok na sociálnej sieti uviedol, že vláda SR by mala začať rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik proti ochoreniu COVID-19. Podľa jeho slov sa i odborníci na pandemickej komisii vyjadrili, že o dodávkach treba začať rokovať čo najskôr aj vzhľadom na meškajúce dodávky vakcín registrovaných Európskou úniou. Sputnik označil Matovič za vakcínu s vynikajúcou účinnosťou.