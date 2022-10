Valášek stiahol návrh o potratoch,aby sa nerokovalo o Záborskej návrhu

Bratislava 9. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (nezaradený) z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska stiahol svoj návrh zákona o pomoci tehotným ženám z programu prebiehajúcej schôdze parlamentu. Chce tak zabrániť, aby sa na ďalšiu schôdzu zaradil návrh s rovnakým názvom z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽANO) a jej kolegov. Obštrukciu považujú poslanci okolo Záborskej za zneužitie rokovacieho poriadku. Obrátia sa na predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).



Valášek chcel svojím návrhom priniesť podporné opatrenia pre ženy, ktoré sa rozhodnú v tehotenstve pokračovať. Zároveň navrhoval garantovať právo na bezpečnú a legálnu interrupciu v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi a vedeckými poznatkami. Napokon ho v uplynulom týždni stiahol. Rokovací poriadok parlamentu hovorí, že v prípade stiahnutia návrhu z programu predkladateľom sa môže nový návrh v tej istej veci zaradiť na schôdzu najskôr o šesť mesiacov. Prelomiť sa to dá len na návrh predsedu parlamentu, ktorý musia schváliť poslanci. Stiahnutie odôvodnil Valášek tým, že Záborská mohla podporiť jeho návrh, no medzitým predložila svoj. Myslí si, že poslankyni ide o obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám.



Strana Kresťanská únia (KÚ), v ktorej Záborská pôsobí, reagovala, že Valášek vedome "vykradol" ich návrh predložený v minulom roku. Obštrukciu označili poslanci za nové dno politickej kultúry. "Ako predkladatelia návrhu zákona sa obrátime na predsedu NR SR a na poslancov, aby sa postavili na stranu spravodlivosti a slušnosti," uviedla KÚ v stanovisku. Záborská návrh predložila 30. septembra, čo bol termín na predkladanie návrhov, ktoré majú byť zaradené na nasledujúcej schôdzi so začiatkom 18. októbra.



Poslanci okolo Záborskej chcú cez svoj návrh zákona o pomoci tehotným ženám vytvoriť podporné opatrenia pre tehotnú ženu hlavne v prípade neplánovaného tehotenstva. Týkali by sa napríklad príplatkov k príspevku pri narodení dieťaťa, núdzového bývania či možnosti požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Navrhujú tiež zaviesť pojem umelé ukončenie tehotenstva.