Valášek žiada koalíciu o podporu návrhu o dekriminalizácii marihuany

Bratislava 30. novembra (TASR) - Nezaradený poslanec Tomáš Valášek pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku (PS) vyzval koaličných poslancov, aby podporili novelu, ktorá by mala prispieť k dekriminalizácii marihuany. Valášek tvrdí, že jeho návrh sa týka len marihuany.



Koalícia vlastný návrh na zníženie trestov za držanie drog pre vlastnú spotrebu vrátila na prepracovanie. Niektorým koaličným poslancom prekážalo, že návrh sa mal týkať zníženia trestov aj za užívanie tvrdých drog.



Valáškov návrh novely Trestného zákona, ktorý je na programe aktuálnej schôdze, odbúrava tresty za marihuanu pre vlastnú spotrebu do výšky 60-násobku obvyklej jednorazovej dávky. "Mladí ľudia aj dôchodcovia, ktorí dostali tresty vyššie ako vrahovia za to, že použili liečivé masti, oleje na krvný tlak alebo pár cigariet, nemôžu byť obeťami toho, že koalícia odmietla svoj vlastný návrh. Podávame im preto pomocnú ruku - vyzývame koalíciu, aby odhodila politikárčenie, zahlasovala za náš návrh a aby sme tak spoločne pomohli týmto ľuďom a ich rodinám," vyhlásil Valášek na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente.



PS tvrdí, že dekriminalizácia lekárskej marihuany alebo pár "džointov" je vo vyspelej Európe úplne bežná.