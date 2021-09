Valášek:Pracujem na tvorení alternatívy, koalícia na Kollára len tlačí

Bratislava 21. septembra (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek nie je otvorený ponukám z koalície, venuje sa budovaniu alternatívy voči vláde. Uviedol, že správne koaličné zákony nemá problém podporiť tak, ako to robil doteraz. Slová o možnosti vládnuť aj bez Sme rodina s podporou nezaradených poslancov sú podľa neho formou nátlaku na hnutie Borisa Kollára, aby pristúpil na vzdanie sa kontroly nad Slovenskou informačnou službou či Generálnou prokuratúrou SR.



"Z tejto koalície som už odišiel pred vyše polrokom. Na tomto stave sa nič nezmení, nie som otvorený ponukám, nemám záujem o žiadne pozície v tejto koalícii. Plnou silou sa venujem budovaniu alternatívy, aby si slovenský volič v budúcich voľbách nemusel vyberať medzi súčasnou koalíciou s jej prešľapmi a súčasnou parlamentnou opozíciou s jej biľagom korupcie či fašizmu," povedal na utorkovej tlačovej konferencii Valášek. Po svojom odchode zo Za ľudí sa stal súčasťou mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS).



Valášek doplnil, že nebude hlasovať s opozičnými stranami za odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Dodal, že ako nezaradený poslanec zahlasuje za každý dobrý zákon z dielne koalície, no ak predloží nepripravené či škodlivé zákony, nepodporí ich.



Premiér v pondelok (20. 9.) povedal, že si vie predstaviť prípadnú vládu bez Sme rodina s podporou nezaradených poslancov, ak to bude viesť k výsledkom v prospech občanov. Podstatná je preňho stabilná vláda. Uviedol to po rokovaní odbornej pracovnej skupiny k situácii v bezpečnostných zložkách, na ktorej sa hnutie Sme rodina nezúčastňuje. Líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič cez víkend pripustil koalíciu bez Sme rodina, ak bude blokovať očistný proces.