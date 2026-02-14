< sekcia Slovensko
Valentín prinesie zamračené počasie, rátajte s dažďom či snehom
Najvyššia denná teplota bude 3 až 8, na západe a juhu väčšinou 8 až 12 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené, spočiatku miestami, najmä v noci, jasno až polojasno. Lokálne hmlisto. Ojedinele slabý dážď alebo mrholenie, k večeru na krajnom severe sneženie. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2 stupne C, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, na západe a juhu väčšinou 8 až 12 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade a Honte prechodne miestami východný až juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -6 stupňov Celzia.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2 stupne C, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, na západe a juhu väčšinou 8 až 12 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade a Honte prechodne miestami východný až juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -6 stupňov Celzia.