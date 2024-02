Valentínsky odber krvi chystá aj humenská a spišskonovoveská nemocnica

Humenné/Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) - Darcovia krvi v humenskej či spišskonovoveskej nemocnici môžu zažiť netradičný valentínsky odber spojený s rôznymi prekvapeniami. Zároveň môže každý darca zistiť svoju krvnú skupinu. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová. Valentínska kampaň potrvá od utorka (13. 2.) do 23. februára.



"Valentínske raňajky a výzdoba, kvety, drobné darčeky, sladké prekvapenia i svetelná fotostena. To všetko bude vo valentínskom období pripravené pre darcov, ktorí prídu darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie v humenskej nemocnici," spresnila. Špeciálny valentínsky odber tu bude pre darcov pripravený v piatok (16. 2.) od 7.00 do 10.00 h. Počas ďalších odberových dní valentínskej kampane, a to 13., 20. a 23. februára v rovnakom čase, dostanú darcovia malý darček.



Na hematologicko-transfúziologickom oddelení v spišskonovoveskej nemocnici bude pre darcov krvi pripravený napríklad aj červený zámok lásky, ktorý si môžu páry pripnúť na prútené srdce. Špeciálny valentínsky odber je tu naplánovaný na štvrtok (15. 2.) od 7.00 do 10.00 h.



Ako Krejčíová pripomenula, zdravotníci na hematologicko-transfúziologických oddeleniach sa často stretávajú s tým, že darcovia nepoznajú svoju krvnú skupinu. "V prípade vážnej autonehody, náhlej straty množstva krvi či rôznych iných zdravotných komplikáciách a nepredvídateľných situáciách je však podstatné, aby človek poznal svoju krvnú skupinu. Rovnako dôležité je poznať aj jej Rh faktor. Môže to totiž v rozhodujúcich situáciách pomôcť zachrániť život nám aj našim blízkym. Práve preto v nemocnici spojili netradičný valentínsky zážitok so spoznávaním krvných skupín," dodala.