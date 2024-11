Valér Mikula: Básničkovaním som začal, pesničkovaním končím

Na snímke vysokoškolský pedagóg, literárny kritik a prekladateľ profesor Valér Mikula. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke profesor Valér Mikula (vpravo) si preberá z rúk rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka (vľavo) Zlatú pamätnú medailu Univerzity Komenského (UK). Foto: TASR/Pavol Zachar

Levoča/Bratislava 2. novembra (TASR) - Do literatúry vstúpil ako básnik a v roku 1974 vydal aj básnickú zbierku Zvieratko noc. Väčšinu tvorivého života však venoval literárnej vede a kritike. V sobotu 2. novembra bude mať Valér Mikula, renomovaný literárny vedec, kritik, historik, publicista, ale aj pedagóg či prekladateľ, 75 rokov.uviedol pre TASR Mikula.Ak má literatúra pre človeka čosi znamenať, musí to byť podľa neho hodnotná literatúra a úlohu kritiky vidí práve v hľadaní takých diel a autorov, ktorými sa človek rád nechá poznamenať.zdôraznil dlhoročný literárny vedec.Valér Mikula sa narodil 2. novembra 1949 v Levoči. Maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Spišskej Novej Vsi. Štúdium slovenského a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave úspešne absolvoval v roku 1973.V rokoch 1973 - 1976 pôsobil v Kabinete literárnej komunikácie vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre, odkiaľ prešiel do Literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave. Interným ašpirantom v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave bol v rokoch 1977 - 1978. Ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Trnave pôsobil v 1979 - 1985.Osobitné miesto v jeho pedagogickej činnosti patrí Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde začal vyučovať v roku 1985. V roku 1992 sa stal docentom a v roku 1997 ho vymenovali za profesora. Po novembri 1989 bol krátko prodekanom Filozofickej fakulty UK. Ako externý redaktor v Slovenských pohľadoch pôsobil v rokoch 1988 - 1990.Roky 1990 až 1994 strávil aj vo Francúzsku na univerzitách v Clermont-Ferrand a Bordeaux. Hosťujúcim profesorom na univerzite INALCO v Paríži bol zas v rokoch 2005 - 2006.Knižne debutoval v roku 1974 básnickou zbierkou Zvieratko noc, následne však rezignoval na básnickú tvorbu a začal pôsobiť ako glosátor a recenzent pôvodnej literárnej tvorby v Novom slove, Romboide, ale aj v dennej tlači či v literárnych rozhlasových reláciách.vysvetlil Mikula.Je autorom teoretickej monografie o modernej slovenskej poézii Hľadanie systému obraznosti (1987), po ktorej nasledovala kniha kritík a esejí Literárne observatórium (1989). Interpretačné sondy do diel slovenskej literatúry od konca 18. storočia po súčasnosť zhrnul v roku 1997 do knihy s názvom Od baroka po k postmoderne. V roku 1999 vydal knihu rozhovorov Nečakanie na lepšie časy a knihu Na zapadákove nič nového, ktorá obsahuje výber z jeho politickej a kultúrnej publicistiky.Súbor statí o dvoch výrazných, no aj kontroverzných osobnostiach slovenskej literatúry 20. storočia Dominikovi Tatarkovi a Miroslavovi Válkovi priniesol v diele Démoni súhlasu i nesúhlasu (2010). V roku 2013 mu vyšla kniha Čakanie na dejiny. State k slovenskej literárnej histórii.Interpretácie diel viacerých slovenských, ale aj zahraničných autorov v rozpätí od Vajanského po Kopcsaya zhrnul do knihy Postinterpretácie (2014). Socialistickému realizmu venoval svoj kritický pohľad v komentovanej antológii Socialistický realizmus v slovenskej poézii (2017). V roku 2019 mu vyšli tri knihy naraz: Kritiky, Štúdie a eseje, Rozhovory.doplnil dlhoročný literárny kritik.V súčasnosti sa venuje hlavne prekladaniu francúzskych šansónov, z ktorých by chcel vydať aj antológiu.zdôraznil pre TASR Mikula.