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Vallo: Radikalizácia dosahuje nevídané rozmery
V Krakove visia čierne zástavy, ako aj poľské vlajky s čiernymi stuhami.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Radikalizácia v našej spoločnosti naberá rozmery, ktoré sme si doteraz neboli schopní pripustiť. Na sociálnej sieti to v súvislosti so sobotným (7. 11.) útokom v poľskom Krakove uviedol primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.
Streľba je podľa Valla obrovskou tragédiou pre rodiny obetí, pre Krakov aj pre celé Poľsko. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým obetí a nášmu partnerskému mestu Krakov prajem, aby sa s touto tragédiou čo najskôr dokázalo vyrovnať,“ povedal. Primátor si praje, aby Slovensko dokázalo nájsť odpoveď na tieto nebezpečné tendencie skôr, ako príde k ďalšiemu nešťastiu.
Pri streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 15 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci vrátane jedného Brita, ostatní sú Poliaci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými. Páchateľom útoku je 24-ročný poľský občan, ktorého po zásahu dvojice policajtov previezli do nemocnice. Jeho stav je údajne kritický a momentálne bojuje o život. Poľská vláda vyhlásila od nedele dvojdňový štátny smútok za obete útoku. V Krakove visia čierne zástavy, ako aj poľské vlajky s čiernymi stuhami.
Streľba je podľa Valla obrovskou tragédiou pre rodiny obetí, pre Krakov aj pre celé Poľsko. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým obetí a nášmu partnerskému mestu Krakov prajem, aby sa s touto tragédiou čo najskôr dokázalo vyrovnať,“ povedal. Primátor si praje, aby Slovensko dokázalo nájsť odpoveď na tieto nebezpečné tendencie skôr, ako príde k ďalšiemu nešťastiu.
Pri streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a 15 bolo zranených. Medzi obeťami sú dvaja cudzinci vrátane jedného Brita, ostatní sú Poliaci. Piati cudzí štátni príslušníci sú aj medzi zranenými. Páchateľom útoku je 24-ročný poľský občan, ktorého po zásahu dvojice policajtov previezli do nemocnice. Jeho stav je údajne kritický a momentálne bojuje o život. Poľská vláda vyhlásila od nedele dvojdňový štátny smútok za obete útoku. V Krakove visia čierne zástavy, ako aj poľské vlajky s čiernymi stuhami.