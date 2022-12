Bratislava 29. decembra (TASR) - Valorizácia odmien pre odsúdených si vyžiada viac ako milión eur. Vyplýva to z nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným, ktoré vládny kabinet schválil na štvrtkovom online rokovaní.



"Navrhované výšky pracovných taríf odsúdených zaradených do práce sú stanovené ako súčin platných pracovných taríf pre rok 2022 a koeficientu nárastu minimálnej mzdy vo výške 1,08," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu spravodlivosti.



Nariadenie okrem iného ustanovuje 12 pracovných taríf pre zaraďovanie odsúdených do práce v súlade s charakteristikami vykonávanej práce. "Určuje sa výška pracovnej tarify, ktorú tvoria štyri pracovné triedy a tri pracovné stupne," priblížili v dokumente.



Určuje sa tiež pravidlo, že výška pracovnej odmeny odsúdeného zaradeného do práce je priamo úmerná dĺžke skutočne odpracovaného fondu pracovného času v porovnaní so stanoveným fondom pracovného času v príslušnom kalendárnom mesiaci.