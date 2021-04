Vargová: 19 členov EÚ pomôže Slovensku splniť mieru zaočkovanosti

Brusel 3. apríla (TASR) - Dodatočné vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, ktoré Slovensko získa vďaka solidarite 19 členských krajín EÚ do konca júna, budú síce chýbať z dodávok určených pre štvrtý štvrťrok 2021, ale dovtedy by sa celková pandemická situácia mala zmierniť. Uviedla to v sobotu pre TASR vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová.



Slovenská veľvyslankyňa pri EÚ sa v stredu a vo štvrtok zúčastnila na rokovaniach Výboru stálych zástupcov pri EÚ (COREPER) v Bruseli, na ktorých sa rozhodlo o tom, ako prerozdeliť desať miliónov vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech z dodávok pôvodne určených pre druhý polrok.



Vargová pripomenula, že rokovaniam veľvyslancov predchádzala kritika zo strany rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, ktorý na marcovom videosummite EÚ poukázal na nerovnaké tempo očkovania v členských krajinách. Jeho postoj podporili aj ďalší premiéri, a tak lídri EÚ rozhodli, že sa táto otázka dorieši na úrovni veľvyslancov. Tí mali určiť, ako z desaťmiliónovej ponuky vakcín od Pfizeru vynahradia niektorým štátom Európskej únie ich doterajšie nižšie prídely.



Podľa jej slov rokovania, ktoré trvali dva dni, sa museli viackrát prerušiť, prebehli viaceré bilaterálne rokovania a tiež aj rokovania medzi skupinami krajín. "Konštruktívnu úlohu tu zohralo portugalské predsedníctvo v Rade EÚ. Výsledkom je, že päť členských krajín bude profitovať z pomoci 19-tich krajín. Každá z nich prispeje tak, aby aj v Bulharsku, Estónsku, Chorvátsku, Lotyšsku a na Slovensku bola do konca júna miera zaočkovanosti aspoň 45 percent."



"Z celkového množstva 2,8 milióna dávok, ktorých sa vzdalo 19 krajín EÚ, dostane Slovensko 687.590 vakcín. Devätnásť členských krajín sa de facto pozbiera pre nás, aby sme mohli dosiahnuť tú 45,59-percentnú mieru zaočkovanosti na konci druhého kvartálu," vysvetlila Vargová.



Podľa jej slov snaha pomôcť vyrovnať rozdiely v miere zaočkovanosti medzi krajinami Európskej únie vychádza z viacerých dôvodov, ale je tu najmä snaha, aby fungoval jednotný trh, aby neboli na hraniciach medzi členskými štátmi výraznejšie obmedzenia a aby sa mohla obnoviť mobilita ľudí ešte pred letnou sezónou. "K tomu treba budovať a posilňovať kolektívnu imunitu a základným predpokladom je mať dostatok vakcín," opísala situáciu.



Vargová upozornila, že portugalské predsedníctvo správne pomenovalo problém, že práve teraz treba pomôcť tým krajinám, ktoré to najviac potrebujú. Cieľom rokovaní nebolo poukazovať na prípadné chyby a zlé rozhodnutia niektorých krajín v otázke očkovania, ale snaha pomôcť krajinám, ktoré majú deficit vakcín. Spresnila, že medzi tieto krajiny sa nekvalifikovali Rakúsko a Slovinsko. Česká republika mala z 2,8-miliónovej schémy solidarity dostať okolo 142.000 vakcín, ale na rokovaniach v Bruseli sa rozhodla zostať v koalícii s Rakúskom a so Slovinskom a dostane vakcíny z celkovej desaťmiliónovej ponuky od Pfizeru iba podľa populačného kľúča.



"Toto nie je dar pre nikoho z nás. Ide o solidaritu, ktorá sa prejaví v období, keď je to najviac potrebné. Všetci čelia nedostatku vakcín, ale aj napriek tomu sú nám ochotní poskytnúť časť zo svojich dávok. My v štvrtom kvartáli dostaneme o toľko menej vakcín, ale tam sa už predpokladá, že nebudeme mať také problémy ako teraz v druhom štvrťroku," povedala Vargová.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)