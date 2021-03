Vargová: Diplomacia už nie je iba doménou mužov

Brusel 5. marca (TASR) - Slovensko v rámci svojho diplomatického zastúpenia pri EÚ v Bruseli kopíruje trend rodovej rovnosti, ktorý intenzívne presadzuje Európska komisia. Uviedla to pre TASR vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová, prvá žena, ktorá zastupuje slovenské záujmy na takomto vysokom diplomatickom poste.



Inštitúcie EÚ každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8.3) upozorňujú na potrebu zlepšenia postavenia žien v Európe a ich zrovnoprávnenia s mužmi, čo bolo zakotvené už v Rímskej zmluve z roku 1957.



Vargová, ktorá sa zúčastňuje pravidelných pracovných rokovaní vo Výbore stálych predstaviteľov pri EÚ (COREPER), upozornila, že na tomto formáte tvorby európskej politiky nechýbajú ani ženy zastupujúce krajiny 27-člennej Únie.



"Mám to porátané. Nie je nás veľa, je nás sedem z 27, takže je čo zlepšovať. Ale môžem povedať, že Slovensko má v súčasnosti pri troch diplomatoch na úrovni veľvyslanca na Stálom zastúpení dve ženy," uviedla. Jej zástupkyňou je Mária Malová, v bruselskom žargóne vnímaná ako "veľvyslanec číslo 2" na tomto úrade.



Podľa jej slov sa Slovensko v tejto oblasti začína vyrovnávať už aj severským krajinám Európy, ktoré sú známe tým, že aj na vysoké diplomatické posty vymenovávajú ženy. "Je to dobrý trend a tiež vizitka Slovenska ako modernej a vyspelej krajiny. A to si naši partneri všímajú," opísala situáciu Vargová.







Slovenská republika má po svete 61 ambasád, avšak iba šesť veľvyslankýň. Lepšie štatistické zastúpenie majú slovenské diplomatky na Generálnych konzulátoch SR, šéfujú trom z ôsmich, aj preto pôsobenie Vargovej a Malovej ako diplomatiek v Bruseli celkovú štatistiku vylepšuje.



Vargová zdôraznila, že pre súčasné inštitúcie EÚ sú typické volania a výzvy po dosiahnutí rodovej rovnováhy aj vo svete politiky a diplomacie. Podľa jej slov tento stav sa podarilo dosiahnuť medzi zamestnancami na Stálom zastúpení SR v Bruseli, kde je v súčasnosti stav medzi mužmi a ženami "jedna k jednej".



"Diplomacia už nejakú dobu nie je doménou mužov a myslím si, že trendy v tomto smere budú pokračovať," skonštatovala Vargová. Pripomenula, že aj na čele Európskej komisie je po prvýkrát žena, Ursula von der Leyenová, ktorej sa podarilo zaistiť rodovú vyrovnanosť v kolégiu komisárov. Aj v radoch zamestnancov eurokomisie podľa nej cítiť veľkú príležitosť pre ženy uplatniť sa aj na tých najvyšších postoch.



Otázka rodovej vyváženosti je dôležitá aj pre Európsky parlament. V súčasnom legislatívnom období (2019-2024) je medzi europoslancami 40,4 percenta žien, najviac v histórii tejto inštitúcie, pričom ženy obsadili osem zo 14 podpredsedníckych kresiel. Je to nad svetovým priemerom národných parlamentov a tiež nad priemerom národných parlamentov v EÚ.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)