Vašáková: Nemyslím si, že stredajšie rokovanie vlády bude posledné

Bratislava 18. októbra (TASR) - Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková si nemyslí, že stredajšie rokovanie vlády odborníkov bude posledné. Ráta sa podľa nej ešte s jedným rokovaním. Uviedla to pred rokovaním vlády. Zároveň je spokojná so svojou päťmesačnou prácou v oblasti plánu obnovy a eurofondov.



Ďalšia budúcnosť ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša je otvorená. Nevylúčil ani svoj návrat na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. O potenciáli svojho nástupcu povedal, že vždy záleží na tom, aké zázemie si minister vytvorí a akými ľuďmi sa obklopí.



Šéf envirorezortu Milan Chrenko sa vráti na svoje predchádzajúce pôsobisko do Európskej environmentálnej agentúry, ktorá sídli v dánskej Kodani. "Podarilo sa nám stihnúť veľa vecí, ktoré sme si predsavzali. Snažil som sa viesť rezort tak, že ochrana životného prostredia a adaptácia na zmenu klímy sú príležitosťou pre ľudí a biznis," podotkol Chrenko. Verí, že sa v rozbehnutých veciach bude pokračovať ďalej.