Vašečka: Horecký ako minister školstva je dobrá správa pre školstvo

Bratislava 5. októbra (TASR) - To, že sa novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR stal Ján Horecký, je dobrá správa pre školstvo. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO).



"My, čo pracujeme v oblasti výchovy a vzdelávania, poznáme Janka ako skúseného a odborne zdatného človeka, ktorý je otvorený na podnety z praxe a na rozumné inovácie," povedal šéf parlamentného školského výboru. Novému ministrovi praje zároveň veľa síl a trpezlivosti. "V rámci vzájomnej spolupráce ho v jeho neľahkej úlohe v čase hodnotovej i ekonomickej krízy naplno podporím," dodal.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok (4. 10.) vymenovala nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Po demisii Branislava Gröhlinga (SaS) bol dočasne poverený riadením rezortu školstva predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).