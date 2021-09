Pápež František sa vrátil do Ríma

Vatikán 15. septembra (TASR) - Pápež František sa v stredu popoludní po návšteve Budapešti a Slovenska vrátil späť do Ríma. Počas letu v súlade so zvykom pozdravil prezidentov prelietaných krajín. Okrem rozlúčkového telegramu slovenskej hlave štátu zaslal telegramy prezidentom Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Talianska. Pripojil aj poďakovanie Slovákom, informuje spravodajský portál Vatican News.



"Vzdávam vďaky Bohu za to, že mi dovolil uskutočniť túto apoštolskú cestu. Som vďačný všetkým, ktorí rozličnými spôsobmi spolupracovali, osobitne prostredníctvom modlitby. Všetkých si vás nesiem v srdci," uviedol Svätý Otec na sociálnej sieti.



Po prílete na rímske letisko Ciampino sa pápež tradične zastavil v mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore v centre Ríma, kde sa v krátkej modlitbe pred obrazom Presvätej Bohorodičky "Salus populi romani" poďakoval Panne Márii za ochranu počas apoštolskej cesty. Následne sa vrátil do Vatikánu, oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice.



Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku sa skončila v stredu popoludní po štyroch dňoch, počas ktorých absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, ako aj židovskej či rómskej komunity. V priebehu svojej cesty do SR navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.