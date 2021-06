Vatikán zatiaľ oficiálne neoznámil návštevu pápeža na Slovensku

Bratislava 10. júna (TASR) - Vatikán zatiaľ oficiálne neoznámil návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pre TASR to potvrdil hovorca hlavy štátu Zuzany Čaputovej Martin Strižinec.



"V súvislosti s možnou návštevou pápeža Františka na Slovensku stále čakáme na jej oficiálne oznámenie zo strany Vatikánu," skonštatoval.



Pápež František by sa mal 12. septembra zúčastniť na záverečnej omši Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. V hlavnom meste Maďarska by mal podľa viacerých zahraničných medií stráviť iba niekoľko hodín, potom by mal odcestovať na Slovensko, kde by mohol byť tri a pol dňa.



Správu o avizovanej návšteve ešte v marci vzala na vedomie prezidentka SR, ktorá v decembri minulého roka počas návštevy Vatikánu pápeža pozvala na Slovensko.