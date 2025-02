Väzenská stráž: Každá väznená osoba má právo na ochranu pred násilím

Bratislava 22. februára (TASR) - Každá väznená osoba má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmkoľvek prejavom ponižovania ľudskej dôstojnosti. Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov má právo podávať žiadosti, sťažnosti a podnety. Pre TASR na to poukázala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



"Tak ako v každej uzavretej societe, aj medzi obvinenými alebo odsúdenými dochádza k občasným interpersonálnym verbálnym alebo fyzickým konfliktom. V tejto súvislosti Zbor väzenskej a justičnej stráže vyvíja maximálne úsilie, aby sa vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody rešpektovala ľudská dôstojnosť väznených osôb," deklarovala Bečková Ragasová.



Priblížila, že ak väznená osoba požiada, umožní sa jej rozhovor s riaditeľom ústavu, ďalším odborným personálom ústavu, s prokurátorom vykonávajúcim dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave alebo osobami a zástupcami orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu nad výkonom väzby v ústave. "Zároveň, ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva väznenej osoby alebo ak väznená osoba takýto prípad oznámi príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ten vykoná nevyhnutné opatrenia na zabránenie takého konania a oznámi prípad riaditeľovi ústavu alebo inému oprávnenému nadriadenému," objasnila hovorkyňa. Každá osoba, ktorá má podozrenie zo spáchania trestného činu, má tiež právo, dokonca v niektorých prípadoch povinnosť podať trestné oznámenie.



Podľa štatistiky mimoriadnych udalostí s prihliadnutím na fyzické napadnutie medzi väznenými osobami v rokoch 2020 až 2024 (bitka medzi obvinenými alebo odsúdenými, ktorej následky si objektívne vyžiadali lekárske ošetrenie s určenou dobou práceneschopnosti prevyšujúcou sedem dní) bolo v tejto súvislosti vedených najviac trestných konaní v roku 2023.



Napriek existencii zákonných mechanizmov na ochranu väznenej osoby pred protiprávnym konaním je nevyhnutná jej maximálna spolupráca s personálom a oprávnenými orgánmi, a to aj len v prípade akejkoľvek hrozby takéhoto konania. "Na uvedené sú väznené osoby v rámci osvetovej práce personálu upozorňované, keďže bez ich súčinnosti je prevencia, odhaľovanie, dokazovanie a vyvodzovanie disciplinárnych alebo trestnoprávnych sankcií veľmi náročné, obdobne ako je to napríklad v prípadoch domáceho násilia v civilnom živote," podotkla Bečková Ragasová.



ZVJS však vo všeobecnosti konštatuje, že situácia medzi obvinenými a odsúdenými sa nevymyká z dlhodobého bežného rámca.