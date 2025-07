Väzenská stráž: Počas teplých dní väzňom zabezpečuje najmä pitný režim

Bratislava 26. júla (TASR) - Na pracoviskách alebo v ubytovacích priestoroch obvinených a odsúdených je počas mimoriadne teplých dní z dôvodu ochrany zdravia zabezpečený najmä primeraný pitný režim. Rovnako aj pravidelné vetranie ciel, tienenia okien, ochladzovanie organizmu a obmedzenie pobytu na priamom slnku počas vychádzok v čase od 11.00 do 15.00 h. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



Priblížila, že odsúdeným a obvineným zaradeným do práce sú na pracoviskách počas mimoriadne teplých dní zabezpečené ochranné a preventívne opatrenia. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad používanie vhodného oblečenia a pokrývok hláv. V prípade potreby môže byť nariadená zmena alebo skrátenie pracovného času alebo častejšia rotácia pracovníkov na pracoviskách, na ktorých to podmienky umožňujú.



Zároveň je podľa slov hovorkyne potrebné dbať na dodržiavanie zásad správneho stravovania a výberu potravín, najmä obmedzením nákupu a skladovania epidemiologicky rizikových potravín, ako sú mäsové, mliečne výrobky či výrobky z vajec, vzhľadom na nutnosť dodržiavania predpísaných podmienok ich skladovania. „V tomto období je uprednostnená príprava jedál varením alebo dusením pred vyprážaním a fritovaním,“ spresnila hovorkyňa.



Okrem iného zbor zabezpečuje dostatočný pitný režim, napríklad pri eskortách obvinených a odsúdených osôb, formou balených nápojov. „V prípade potreby je zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch, najmä pri dlhších eskortách, ako je napríklad eskorta celoštátneho zvozu,“ doplnila hovorkyňa.