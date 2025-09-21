< sekcia Slovensko
Väzenská stráž v minulom roku evidovala 61 priestupkových vecí
Z celkového počtu priestupkových vecí sa 14 vecí týkalo podozrenia z priestupku na úseku práva na prístup k informáciám.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - V minulom roku príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zaevidovali spolu 61 priestupkových vecí u civilných osôb. Prevažnú časť týchto vecí ukončili predložením správy o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému správnemu orgánu, a to v 38 prípadoch. V roku 2024 nebola ukončená jedna priestupková vec, v ktorej prebiehalo objasňovanie priestupku. Vyplýva zo štatistickej ročenky ZVJS za rok 2024, zverejnenej na webe ministerstva spravodlivosti.
Z celkového počtu priestupkových vecí sa 14 vecí týkalo podozrenia z priestupku na úseku práva na prístup k informáciám. Pri 11 veciach išlo o priestupok porušenia zákazu vnášať do chráneného objektu zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku. Štyri veci sa týkali porušenia zákazu vnášať do chráneného objektu alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory.
Najviac vecí (18) sa týkalo priestupku odovzdania alebo iným spôsobom sprístupnenia obvinenému alebo odsúdenému na pracovisku obvinených alebo odsúdených alebo cestou na pracovisko a späť, alebo počas eskorty obvineného alebo odsúdeného, alebo zaslania v korešpondencii, alebo v balíku adresovanom obvinenému alebo odsúdenému alebo iným spôsobom dopravenia do chráneného objektu prostriedok audiovizuálnej techniky, lieky, návykové látky, tlačoviny a iné.
V šiestich veciach išlo o priestupok umožnenia vykonania práva odsúdených alebo obvinených v rozpore s osobitnými predpismi. Jedna vec sa týkala priestupku porušenia zákazu činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota. Štyri veci evidovali ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, dve veci ako priestupok proti majetku a jednu vec ako priestupok proti verejnému poriadku.
