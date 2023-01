Vážne zraneného lyžiara museli spod Chopku transportovať záchranári

Brezno 29. januára (TASR) - Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) privolali v nedeľu popoludní k 34-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri páde na zjazdovke na južnej strane Chopku privodil vážne zranenie dolnej končatiny v oblasti stehna. Záchranári mu poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ho na letecký transport do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.



"Lekár si po vysadení do terénu pomocou palubného navijaka prevzal pacienta od horských záchranárov do svojej starostlivosti. Poskytol mu ďalšie zdravotné ošetrenie a doplnil analgézu," informovala o tom TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková.



Ako dodala, počas medzipristátia ho záchranári preložili na palubu a s podozrením na zlomeninu stehennej kosti letecky transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.