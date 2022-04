Väzni majú cez sviatky okrem duchovného aj kultúrny program

Bratislava 17. apríla (TASR) – Pre väznené osoby v slovenských ústavoch je počas veľkonočných sviatkov pripravený duchovný program. Okrem sviatosti zmierenia, omší a obradov majú možnosť aktívne sa zapojiť do katechéz, krížovej cesty či poklony krížu. Pripravený je aj kultúrny program či športové aktivity. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"V prípade nepriaznivej situácie počas sviatkov, a to z dôvodu prepuknutia ochorenia COVID-19 v niektorom z ústavov, budú duchovné obrady odsúdeným sprostredkované prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania," priblížila hovorkyňa. Pre ležiacich a imobilných pacientov je zabezpečené prijatie sviatosti zmierenia, sviatosti pomazania chorých či sväté prijímanie.



"Dobrovoľne sa väznené osoby rozhodli nacvičiť dramatizované pašie alebo recitačné pásmo pašií," dodala s tým, že v závere sviatkov sa budú môcť väzni v niektorých ústavoch zúčastniť na veľkonočnom gospelovom minikoncerte. Počas nedele môžu okrem účasti na svätej omši sledovať aj priamy prenos z Vatikánu Urbi et orbi.



"V rámci kultúrno-osvetovej činnosti si môžu väznené osoby skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou a zhotoviť rôzne veľkonočné pozdravy," povedala. V rámci príprav na sviatky vytvárali veľkonočné dekorácie či ozdobné predmety. Niekde sa učia pliesť vŕbové korbáče. "Pre väznené osoby má personál zboru pripravené prednášky a besedy na rôzne témy, samozrejme, aj na témy o Veľkej noci, ako napríklad besedu o veľkonočných sviatkoch, veľkonočné zvyky a tradície," doplnila.



V ústavoch sú pripravené aj vedomostné kvízy. Tiež športové turnaje. Okrem futbalu či nohejbalu napríklad aj turnaj v hode šípok či silový turnaj. Zahrať si môžu okrem iného Človeče, nehnevaj sa alebo pexeso.