Väzni majú cez Veľkú noc naplánovaný duchový či športový program

Bratislava 20. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov je pre väznené osoby v ústavoch pripravený duchovný, kultúrny či športový program. Do veľkonočného programu sa väznené osoby môžu zapojiť individuálnou alebo skupinovou formou. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



Počas sviatkov duchovnú službu pre väznené osoby v ústavoch zabezpečujú väzenskí dekani, kapláni a pastori. Všetci tí, ktorí chcú prežiť sviatky duchovnejšie, majú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a duchovným rozhovorom. Okrem toho sú v ústavoch naplánované aj premietania rôznych filmov s duchovnou tematikou. „Tento rok v niektorých ústavoch bude počas Veľkonočnej nedele prostredníctvom kňazov prebiehať posviacka veľkonočných jedál, ktoré si pripravili alebo zadovážili väznené osoby,“ uviedla hovorkyňa.



Pre väznené osoby sú pripravené aj kvízy ako napríklad veľkonočný vedomostný, vzdelávací, zemepisný či dejepisný. Personál zboru má pre väznené osoby pripravené aj prednášky a besedy s veľkonočnou tematikou.



Počas sviatkov sú v ústavoch naplánované aj športové a iné veľkonočné turnaje ako napríklad v stolnom futbale, v stolnom tenise, biliarde, Xboxe, v skoku na švihadle, vo futbale, turnaj v spoločenských hrách či zumba. V rámci kultúrno - osvetovej činnosti je pripravené vymaľovanie veľkonočných obrazov, vypĺňanie veľkonočných osemsmeroviek, puzzle, origami, sudoku a omaľovánky.



Okrem vyššie spomínaných kultúrno-osvetových činností môžu väznené osoby svoj voľný čas využiť na čítanie tlače, časopisov a dostupnej literatúry, ktorú je možné vypožičať si z ústavnej knižnice. „Podľa programovej ponuky môžu počúvať rozhlasové a sledovať televízne vysielanie dlhšie ako obvykle v roku. Počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie. Zároveň môžu písať listy, hrať spoločenské hry, lúštiť osemsmerovky, či zapojiť sa do iných výtvarno-relaxačných činností. Rozveseliť sa môžu aj počas divadelných predstavení, ktoré pripravili väznené osoby v podobe rôznych veľkonočných koncertov, hudobno-tanečných programov v podobe veľkonočného gitarového posedenia,“ dodala hovorkyňa.



Kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch je počas veľkonočných sviatkov prispôsobené aj stravovanie, avšak s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. Dodržiavanie pôstu je však na individuálnom rozhodnutí väznených osôb.