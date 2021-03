Väzni majú k dispozícii cez 102.000 kníh, záujem o ne sa zvýšil

Bratislava 21. marca (TASR) - Cez 102.000 kníh majú väzni k dispozícii v knižniciach vo všetkých väzenských ústavoch, pričom v minulom roku na vrchole rebríčka obľúbenosti boli knihy od Dominika Dána, ale aj Anglicko-slovenský slovník či Angličtina pre samoukov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"Marec je síce mesiacom knihy, ale situácia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zvýšila záujem o knihy za mrežami počas celého minulého roka. Obmedzenia iných bežne realizovaných aktivít kultúrno-osvetovej činnosti v rámci ústavov priviedli mnohé väznené osoby k príbehom ukrytým na stránkach kníh," povedala Kacvinská.



Ako priblížila, väzenská knižnica je súčasťou každého ústavu ZVJS. "Systém výpožičiek kníh sa riadi výpožičným poriadkom väzenskej knižnice konkrétneho ústavu, ktorý, okrem iného, ustanoví, či väznené osoby budú predvádzané do väzenskej knižnice alebo sú výpožičky zastrešované objednávkou z knižného katalógu daného ústavu. Obvinení a odsúdení majú v každom oddiele k dispozícii katalóg kníh, z ktorého si knihy vyberú," objasnila. Knižničné jednotky sa vypožičiavajú v presne určených výpožičných dňoch a hodinách, spravidla na dva týždne. Na požiadanie je možné predĺžiť čas zapožičania o ďalšie dva týždne.



"Vo väzenských knižniciach sa momentálne nachádza 102.643 kníh, pričom najnovšie sú z roku 2020, a to Prenasledovaná kráska, Zimný oheň, Tajný život stromov a Ľudské safari. Čo sa týka obľúbenosti, na vrchu rebríčka naďalej zotrváva Dominik Dán so svojimi dielami Cela číslo 17, Na podpätkoch, Korene zla alebo Popol všetkých zrovná. Medzi najvypožičiavanejšie sa však zaradili vo viacerých ústavoch aj Anglicko-slovenský slovník či Angličtina pre samoukov," dodala.



Okrem pravidelných výpožičiek kníh sú v rámci kultúrno-osvetovej činnosti za múrmi väzníc organizované rôzne aktivity na podporu záujmu o čítanie. Odborný personál ústavov sa podľa Kacvinskej snaží ku knihám prilákať väznené osoby najmä stretnutiami čitateľských krúžkov či organizovaním vedomostných kvízov. "V poslednom roku, bohužiaľ, zabránili realizovaniu besied protiepidemické opatrenia, avšak naďalej prebieha spolupráca s 'civilnými knižnicami'. Ako jeden z mnohých príkladov môžeme uviesť 3. ročník aktivity organizovanej Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre s názvom Dva oriešky slobody. Do tejto súťaže bolo zapojených deväť ústavov a okrem čítania kníh bola zameraná aj na tvorivú činnosť väznených osôb – maľovanie obrazov a písanie malých literárnych diel," povedala.



"Personál väzníc sa snaží vyhovieť všetkým čitateľským potrebám väznených osôb aj napriek tomu, že ich počet bol k 17. marcu 1557 obvinených a 8837 odsúdených a záujmy o knižné tituly sú rôznorodé," dodala.