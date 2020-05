Väzni vyrobili takmer 260.000 ochranných rúšok

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenskí väzni doteraz vyrobili v strediskách vedľajšieho hospodárstva už 258.410 ochranných rúšok a najnovšie po ukončení výroby overalov ukončili už aj výrobu štítov. Uvádza sa to v aktuálnom týždňovom prehľade Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), zverejnenom vo štvrtok na sociálnej sieti.



"V ústave Košice-Šaca sme ukončili výrobu klasických rúšok. Momentálne vyrábame trojvrstvové rúška, kde stredná vrstva je látka s iónmi striebra. Predpokladaný počet týchto rúšok by mal dosiahnuť 20.000 kusov a sú určené pre potreby zboru, primárne pre zdravotný odbor. Doteraz sme vyrobili približne 6000 kusov," uvádza sa ďalej na stránke.



Zároveň väzni skompletizovali doteraz 20.572 ochranných štítov. Zbor však ich výrobu ukončil. "V prípade záujmu a dodania potrebných komponentov je možné túto výrobu opätovne spustiť," informujú vo štvrtkovom prehľade. Väzni vyrobili dovedna aj 1008 ochranných overalov. Táto výroba bola ukončená už koncom minulého týždňa a momentálne nebol dôvod na jej opätovné spustenie.



V slovenských ústavoch testovali najnovšie 68 väznených osôb. Ochorenie COVID-19 doteraz potvrdili len v marci, a to u jedného väzňa z ústavu v Bratislave z otvoreného oddelenia. Po pozitívnom teste ho eskortovali do väzenskej nemocnice v Trenčíne. Z ochorenia je už vyliečený. V preventívnej ústavnej karanténe je v súčasnosti sedem osôb.



Aktuálne sa v slovenských ústavoch nachádza 10.460 odsúdených a obvinených, vyplýva z týždňového prehľadu ZVJS.